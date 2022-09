Dólar hoy: el riesgo país sigue subiendo y atraviesa los 2700 puntos

Hoy el riesgo país atraviesa una nueva barrera, que no se observaba desde finales de julio, cuando la tensión política y económica local llevó al indicador a registrar el valor más alto desde el último canje de deuda. Si bien esta jornada las acciones y bonos locales logran recuperarse, tras las fuertes caídas que registraron durante las ruedas previas por la aversión al riesgo que reinó a nivel global, este miércoles el riesgo argentino sigue firme en su camino ascendente.

En la tercera rueda de la semana, el indicador que elabora el JP Morgan avanza 86 unidades y se posiciona en los 2777 puntos básicos (+3,2%). Frente al miércoles pasado, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió subir las tasas de interés para contener la inflación norteamericana, el riesgo país acumuló una suba de 389 puntos (+16,2%).

“La deuda soberana en dólares mantiene la sensibilidad al resto de emergentes y no deja de caer. Inflación creciente en Estados Unidos, subas de la Fed y la tasa de rendimientos de bonos del tesoro americano a 10 años rozando el 4% (niveles máximos desde el 2008) son factores que explican esta situación. El fly to quality [vuelo a la calidad] empuja a los inversores a salir de títulos emergentes y buscar activos conservadores”, explicó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

El riesgo país mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países. Por eso, la caída de los títulos soberanos de las últimas cinco ruedas, da cuenta del avance que registró el indicador. Sin embargo, hoy logran rebotar por primera vez en una semana, ya que en el exterior los bonos del último canje de deuda presentan alzas de hasta un 3,3% (Global 2030).

Esta recuperación también se observa entre las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York (conocidas como ADR). Los papeles de Mercado Libre se destacan con un incremento del 3,8%, seguidos por los de Telecom Argentina (+3,2%), Tenaris (+3%) y Central Puerto (+3%).

Dólar (Foto: Pixabay)

En tanto, el S&P Merval opera en las 136.691 unidades, un 0,9% arriba frente al cierre previo. El panel de la bolsa porteña es liderado por Transportadora de Gas del Sur (+2,6%), Telecom Argentina (+2,5%), BBVA (+2,2%) y Central Puerto (+2,1%).

“Además de enfocarse en reducir el gasto y las importaciones, el Gobierno enfrenta el desafío de mejorar las cuentas públicas y externas en un contexto de caída de los ingresos fiscales y de las exportaciones. Si bien en septiembre tendrá un respiro por el dólar soja, en los próximos meses deberá acomodarse a un mayor déficit fiscal y de cuenta corriente que presionará sobre el tipo de cambio y las expectativas”, agregaron desde Cohen Investment, al analizar los drivers locales.

Dólar hoy

Con el foco puesto en el mercado cambiario, hoy el dólar blue se mantiene estable en la city porteña, a $290. No obstante, en otras provincias, el valor asciende. Por ejemplo, en Tierra del Fuego y Santa Cruz alcanza los $295; en el interior de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Salta, a $293.

Los tipos de cambios paralelos registran algunas tendencias al alza. El dólar MEP se ubica en los $297,75, un peso más que ayer (+0,3%). El dólar contado con liquidación (CCL) aparece en pantallas a $309,70, una suba diaria de $2 (+1,4%).

En el otro extremo del mercado, el tipo de cambio oficial mayorista se ofrece a $146,84 (+0,2%). La brecha con el dólar blue se posiciona en un 98%; frente al CCL, la cotización más alta del mercado, es de 110,9%.

“En términos cambiarios, la incertidumbre reina con el fin del dólar soja. Con expectativas deterioradas, la brecha cambiaria no cede y no logra perforar el 100%, lo que sigue remarcando la necesidad de una aceleración devaluatoria. Lo mismo se ve reflejado en las TEAs de los futuros de ROFEX y de los precios de los activos Dólar Linked”, agregó Yatche.