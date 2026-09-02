Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 2 de septiembre, minuto a minuto
La divisa oficial operó a $1535 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1545 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1485,00Venta$1535,00
Dólar blue
Compra$1498,65Venta$1545,00
Dólar tarjeta
Venta$1995,50
Dólar CCL
Venta$1592,68
Dólar MEP
Venta$1530,33
Dólar mayorista
Venta$1513,00
Euro
Compra$1740,00Venta$1800,00
El dólar minorista se comercializó este martes 1° de septiembre a $1535 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1545 para la misma operación.
El dólar oficial arrancó el mes con una leve suba y cerró en su valor nominal máximo
El dólar subió en la primera rueda de septiembre debido a la demanda estacional de inicio de mes. La cotización minorista presentó una leve suba y se ubicó nuevamente en los $1535, el mismo valor nominal máximo del año que tocó a fines de agosto.
La cotización del dólar al que accede el público cerró hoy en las pizarras del Banco Nación a $1535, $5 más que el cierre anterior (+0,3%). Al ver el precio promedio del mercado, el tipo de cambio oficial operó a $1533,63, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día martes 1 de septiembre a $1480 para la compra y $1530 para la venta.
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