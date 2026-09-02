Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 2 de septiembre, minuto a minuto

El dólar subió en la primera rueda de septiembre debido a la demanda estacional de inicio de mes. La cotización minorista presentó una leve suba y se ubicó nuevamente en los $1535, el mismo valor nominal máximo del año que tocó a fines de agosto.

La cotización del dólar al que accede el público cerró hoy en las pizarras del Banco Nación a $1535, $5 más que el cierre anterior (+0,3%). Al ver el precio promedio del mercado, el tipo de cambio oficial operó a $1533,63, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).