Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 3 de junio, minuto a minuto
La divisa oficial cerró este martes a $1450 para la venta; en tanto, el dólar blue se ubicó en $1435 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1400,00Venta$1450,00
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1885,00
Dólar CCL
Venta$1505,73
Dólar MEP
Venta$1441,36
Dólar mayorista
Venta$1427,00
Euro
Compra$1610,00Venta$1710,00
El dólar oficial minorista cerró este martes 2 de junio a $1450 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1435 para la misma operación. El riesgo país vuelve a estar por debajo de los 500 puntos.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar ayer
La divisa oficial cerró este martes 2 de junio a $1450 para la venta.
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