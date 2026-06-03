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Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 3 de junio, minuto a minuto

La divisa oficial cerró este martes a $1450 para la venta; en tanto, el dólar blue se ubicó en $1435 para esa operación

La cotización del dólar este miércoles 3 de junio
La cotización del dólar este miércoles 3 de junio

Cotización del dólar de hoy

El dólar oficial minorista cerró este martes 2 de junio a $1450 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1435 para la misma operación. El riesgo país vuelve a estar por debajo de los 500 puntos.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar ayer

La divisa oficial cerró este martes 2 de junio a $1450 para la venta.

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