Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 21 de julio, minuto a minuto
La divisa oficial cerró el lunes a $1505 para la venta; el dólar blue cotiza a $1540 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1455,00Venta$1505,00
Dólar blue
Compra$1493,80Venta$1540,00
Dólar tarjeta
Venta$1956,50
Dólar CCL
Venta$1566,96
Dólar MEP
Venta$1512,26
Dólar mayorista
Venta$1481,00
Euro
Compra$1680,00Venta$1740,00
El dólar minorista cerró el lunes 20 de julio a $1505 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1540 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
Las exportaciones crecieron 24% en el primer semestre y acumularon casi US$50.000 millones
Mientras que las ventas al exterior siguen en ascenso, las importaciones todavía no recuperan peso. El superávit comercial sumó US$13.923 millones entre enero y junio, cinco veces superior al registrado en igual período de 2025.
¿De cuánto fue la inflación de junio?
La inflación de junio fue del 1,9%, según el registro publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). De esta manera, la inflación acumulada en el año es de 16,8%.
Los ítems que más aumentaron fueron Recreación y Cultura, Vivienda, y Salud.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en junio con respecto de mayo y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año. https://t.co/P5WQfEKOFD pic.twitter.com/ZK2xJUkxuW
A cuánto cerró el dólar oficial el lunes 20 de julio
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1455 para la compra y $1505 para la venta.
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