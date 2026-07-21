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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 21 de julio, minuto a minuto

La divisa oficial cerró el lunes a $1505 para la venta; el dólar blue cotiza a $1540 para esa operación

A cuánto cotiza el dólar hoy (Imagen ilustrativa con IA)
A cuánto cotiza el dólar hoy (Imagen ilustrativa con IA)

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista cerró el lunes 20 de julio a $1505 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1540 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.

Las exportaciones crecieron 24% en el primer semestre y acumularon casi US$50.000 millones

Paula Urien
Paula Urien

Mientras que las ventas al exterior siguen en ascenso, las importaciones todavía no recuperan peso. El superávit comercial sumó US$13.923 millones entre enero y junio, cinco veces superior al registrado en igual período de 2025.

¿De cuánto fue la inflación de junio?

La inflación de junio fue del 1,9%, según el registro publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). De esta manera, la inflación acumulada en el año es de 16,8%.

Los ítems que más aumentaron fueron Recreación y Cultura, Vivienda, y Salud.

A cuánto cerró el dólar oficial el lunes 20 de julio

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1455 para la compra y $1505 para la venta.

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