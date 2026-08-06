Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 6 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial operó a $1520 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1540 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1470,00Venta$1520,00
Dólar blue
Compra$1484,10Venta$1530,00
Dólar tarjeta
Venta$1976,00
Dólar CCL
Venta$1559,42
Dólar MEP
Venta$1520,28
Dólar mayorista
Venta$1499,50
Euro
Compra$1700,00Venta$1760,00
El dólar minorista se comercializó a $1520 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1540 para la misma operación.
El mercado ajustó a la baja sus proyecciones de inflación y actividad
El mercado ajustó levemente a la baja sus proyecciones de inflación y actividad para este año: ahora estima que la primera se ubicará apenas por debajo del 30% anual, mientras que el crecimiento económico se recortaría desde el 3%-3,1% previsto hasta un rango de entre 2,6 y 2,7%. Los datos surgen del nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta más abarcativa de la plaza local que elabora mensualmente el Banco Central (BCRA). En esta oportunidad, el informe se realizó entre el 29 y el 31 de julio y reunió las estimaciones sobre las principales variables económicas de 45 participantes.
Dólar hoy: qué pasó con el MEP, CCL, Blue y oficial
El mercado cambiario opera con el dólar oficial a $1470,00 para la compra y $1520,00 para la venta, mientras que el dólar blue cotiza en $1484,10 y $1530,00 respectivamente. En la plaza financiera, el dólar MEP se ubica en $1520,95, el CCL en $1578,55 y el mayorista en $1499,50 para la venta, manteniéndose el dólar tarjeta como la cotización más alta a $1976,00; por su parte, el euro opera a $1700,00 para la compra y $1760,00 para la venta.
Mercados: qué pasó con el Merval hoy
|<b>Especie</b>
|<b>Último</b>
|<b>% Día</b>
|<b>% Mes</b>
|<b>% Año</b>
ALUA
931,00
-1,0
-4,9
-6,4
BBAR
9.350,00
-2,6
-8,1
0,6
BMA
13.660,00
-3,3
-5,6
0,4
BYMA
289,50
0,4
-2,1
-0,3
CEPU
2.209,00
-2,4
-8,2
-15,8
COME
41,50
0,1
-6,3
-30,6
CRES
1.713,00
-1,6
-3,2
-10,8
EDN
2.050,00
1,2
-6,7
-15,0
GGAL
7.435,00
-2,7
-6,3
-9,2
IRSA
2.325,00
-0,6
-2,9
-8,8
LOMA
3.442,50
-1,6
-5,7
-11,8
METR
2.005,00
-1,3
-5,2
-13,3
PAMP
5.310,00
-
-6,2
-0,7
SUPV
2.770,00
-2,0
-8,8
-23,4
TECO
24.375,00
0,9
-1,6
23,2
TGNO
43.842,50
1,7
-3,8
-20,2
TGSU
29.270,00
0,3
-7,9
-0,5
TRAN
3.697,50
1,0
5,3
3,1
TXAR
680,50
-0,1
4,0
1,5
VALO
609,00
-0,9
-2,1
11,4
YPFD
7.830,00
1,9
-5,5
43,7
Dólar hoy: qué pasó con el MEP, oficial, CCL y Blue
El mercado cambiario opera con el dólar oficial cotizando a $1470,00 para la compra y $1520,00 para la venta, mientras que el dólar blue se ubica en $1484,10 y $1530,00 respectivamente. En el ámbito financiero, el dólar MEP se ofrece a $1520,79, el CCL alcanza los $1576,42 y el mayorista cotiza a $1499,50 para la venta, situando al dólar tarjeta como la opción más elevada en $1976,00; por su parte, el euro cotiza a $1700,00 para la compra y $1760,00 para la venta.
A cuánto está el dólar cripto
El dólar bitcoin, también llamado dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar), subió su valor. En la plataforma Ripio se puede comprar DAI a $1551,34.
A cuánto cerró el dólar oficial
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1470 para la compra y $1520 para la venta.
Dólar cripto: a cuánto opera hoy
El dólar cripto, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, sirve de referencia cuando no hay cotizaciones oficiales. Hoy el dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar) cotiza de la siguiente manera:
- DAI: $1556,01
- USDC: $1556,35
- USDT: $1552,15
A cuánto cotiza el euro blue
La moneda europea se vende ahora en el mercado paralelo a $1776,44.
Cómo retirar dólares de un cajero automático
Quienes tengan una cuenta bancaria en dólares pueden retirar la divisa desde cajeros automáticos habilitados para esa operación. Antes de hacerlo, es importante consultar con la entidad financiera cuáles son los puntos disponibles para la extracción.
Paso a paso para retirar dólares en un cajero:
- Insertar la tarjeta de débito.
- Ingresar el PIN habitual.
- Seleccionar la opción de operar con cuenta en dólares.
- Elegir el monto que se desea retirar.
Hay que tener en cuenta que la extracción está sujeta a límites: no puede superar el tope permitido por la tarjeta convertido a dólares según la cotización oficial, y algunos bancos fijan además un límite diario propio. También es frecuente que los cajeros entreguen únicamente billetes en múltiplos de US$100.
A qué hora cierra el dólar
La cotización del dólar oficial, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cierra los días hábiles a las 15, dado que funciona en horario bancario. Por su parte, el dólar blue al pertenecer al mercado ilegal, no tiene apertura y cierre definidos de forma oficial. Sin embargo, esta cotización paralela suele terminar la ronda cambiaria entre las 15 y las 16.
Cuánto salen 100 dólares blue en pesos argentinos
Si se toma en cuenta la cotización del mercado paralelo, este jueves se necesitan $154.000 para comprar 100 dólares.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
¿A cuánto cotiza el real?
Según el Banco Nación, la moneda brasileña se comercializa este jueves a $289 para la compra y $304 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
La divisa que se comercializa en el mercado cambiario informal se mantiene estable este jueves. En ese sentido, el dólar blue se posiciona en $1470 para la compra y $1520 para la venta.
Dólar hoy en el BNA
La cotización del dólar este lunes tuvo una variante antes del mediodía. El valor del dólar hoy, jueves 6 de agosto, en BNA (Banco Nación Argentina) es de $1470 para la compra y $1520 para la venta.
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$64.199,80. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
- Dólar MEP: $1521,29
- Dólar CCL: $1584,83
A cuánto cotiza el dólar tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista. De esa forma, ahora cuesta $1976.
A cuánto llega el riesgo país
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este jueves 6 de agosto a los 429 puntos.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este jueves. El dólar oficial figura a $1470 para la compra y $1520 para la venta en el Banco Nación.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1901,59. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
Cómo comprar dólares por home banking
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del miércoles 5 de agosto a $1470 para la compra y $1520 para la venta.
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