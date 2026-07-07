Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 7 de julio, minuto a minuto
La divisa oficial se vende a $1510; en tanto, el dólar blue se ubica en $1510 para esa operación; cómo se comportan los dólares financieros
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1460,00Venta$1510,00
Dólar blue
Compra$1469,55Venta$1515,00
Dólar tarjeta
Venta$1963,00
Dólar CCL
Venta$1572,33
Dólar MEP
Venta$1525,47
Dólar mayorista
Venta$1486,50
Euro
Compra$1650,00Venta$1750,00
El dólar oficial se posiciona en $1510 para la venta. Por su parte, el dólar blue se comercializa a igual valor para la misma operación. El riesgo país se acerca a los 400 puntos.
A cuánto llega el riesgo país
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este martes 7 de julio a los 408 puntos.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este martes. El dólar oficial figura a $1460 para la compra y $1510 para la venta en el Banco Nación.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$63.280,15. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del lunes 6 de julio, el dólar oficial cerró a $1460 para la compra y $1510 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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