Se conoció cuál es la lesión de Henderson: el jugador inglés se pierde el resto del Mundial 2026 y será operado

El volante central de la selección de Inglaterra Jordan Henderson sufrió una lesión insólita luego de que el conjunto inglés venciera a México por 3 a 2 y clasificara a cuartos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro y en el medio de la algarabía por el triunfo, el jugador intentó saltar un cartel publicitario pero se resbaló y cayó con todo su peso sobre su muñeca izquierda. Este lunes se conoció la severidad de la lesión.

El jugador de Brentford será sometido a una cirugía por la fractura de su muñeca izquierda y se perderá lo que queda de la Copa del Mundo, según confirmó el medio The Athletic.

El momento de la lesión del jugador inglés

Durante la transmisión del pospartido, una de las cámaras que registraba los festejos de los jugadores ingleses capturó el momento exacto de la lesión de Henderson.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, puede verse al defensor Dan Burn escapar del hostigamiento de los fotógrafos, saltando un cartel publicitario sin problemas. Detrás suyo, apenas unos segundos más tarde y con la pechera puesta, ya que no disputó ningún minuto en el partido contra México, aparece Henderson, quien intenta imitar a su compañero, aunque sin éxito.

Tras un brinco, el ex-Liverpool no logra apoyar con firmeza sus manos sobre el cartel, resbalando hacia el césped y cayendo con todo su peso sobre su muñeca izquierda que, una vez en el suelo, cede y se fractura. Luego, el futbolista queda tendido por varios minutos.

Finalmente, Henderson abandonó el estadio Azteca en camilla y recibiendo oxígeno. Rápidamente fue trasladado a un hospital en Ciudad de México y no regresó a la sede de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City con el resto de los dirigidos por Thomas Tuchel. Aún así, un integrante del cuerpo médico inglés se quedó con él.

😱 Tuchel confirmó en conferencia lo que le sucedió a HENDERSON, luego de saltar un cartel de publicidad en los festejos ingleses en el Estadio Azteca... ¡Durísima baja!



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El mismo Tuchel se refirió a la lesión del centrocampista en la conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo, y si bien no se había confirmado el grado de la lesión, ya anticipaba que sería algo grave “Me da pena que Jordan se haya lesionado la muñeca”, manifestó, y remató: “La lesión es bastante seria. Está en el hospital. No encaja con el resto de la velada”.

Henderson llegó a los 90 partidos vistiendo la camiseta de “Los tres leones” luego de entrar como suplente contra Panamá en la fase de grupos, en lo que fue su única aparición en el torneo.

La clasificación de Inglaterra

Previo a la lesión de Henderson, en el estadio Azteca se vivió un verdadero partidazo donde Inglaterra derrotó por 3 a 2 a México y obtuvo el pasaje a los cuartos de final, donde se enfrentará a Noruega.

El equipo inglés construyó buena parte de la victoria en el cierre del primer tiempo. Pese al control que venía mostrando el equipo mexicano, Jude Bellingham marcó un doblete en apenas dos minutos, a los 36 y 38. El descuento del seleccionado dirigido por Javier Aguirre llegó antes del descanso, de la mano de Julián Quiñones.

En el complemento, el desarrollo tuvo un nuevo quiebre: Inglaterra quedó con diez jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah, a los 53 minutos. Más tarde, a pesar de la inferioridad numérica, un penal convertido por Harry Kane amplió la diferencia para el conjunto europeo y puso el marcador 3 a 1.

México reaccionó rápidamente y, a los 69 minutos, volvió a descontar por intermedio de Raúl Jiménez, también desde el punto penal. Durante los últimos minutos, el conjunto local se lanzó al ataque, principalmente con centros, pero Inglaterra resistió la presión y selló su clasificación tras 11 minutos de tiempo agregado.