Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 4 de julio

Este sábado 4 de julio no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $1460 para la compra y $1510 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1469,55 para la compra y $1515 para la venta.

La cotización del dólar oficial y el blue Shutterstock

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

Dólar MEP: $1523,94

Dólar CCL: $1592,89

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares .

, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la . Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día .

en pesos. Allí se detallará . Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

Cómo comprar dólares por home banking Shutterstock

¿Cuándo se conocerá la inflación de junio?

Luego de que el índice de precios al consumidor (IPC) marcara 2,1% en mayo y consolidara la desaceleración iniciada en abril, las principales consultoras privadas estiman que la inflación de junio, que se conocerá el martes 14 de julio a las 16 horas, se ubicará entre el 1,8% y el 1,9%.

De confirmarse esas proyecciones cuando el Indec difunda el dato oficial, la inflación volvería a ubicarse por debajo del 2% mensual por primera vez desde agosto de 2025. El registro marcaría un nuevo avance en el proceso de desinflación, aunque los economistas advierten que todavía persisten presiones en algunos rubros y que la baja podría encontrar un piso en los próximos meses.