Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 8 de julio, minuto a minuto

Las personas que tienen una caja de ahorro en dólares pueden extraer billetes desde los cajeros automáticos que cuentan con esa función. Antes de concurrir, conviene verificar con el banco cuáles son las terminales habilitadas para realizar este tipo de operaciones.

Paso a paso para retirar dólares de un cajero automático:

Insertar la tarjeta de débito en el cajero.

Ingresar el PIN correspondiente.

Seleccionar la cuenta en dólares.

Indicar el importe que se desea extraer.

Confirmar la operación y retirar el dinero.