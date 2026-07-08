Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 8 de julio, minuto a minuto
El dólar oficial cerró a $1515 para la venta y el blue finalizó en el mismo valor el martes; qué se sabe sobre la cotización de hoy
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1465,00Venta$1515,00
Dólar blue
Compra$1469,55Venta$1515,00
Dólar tarjeta
Venta$1969,50
Dólar CCL
Venta$1565,73
Dólar MEP
Venta$1529,19
Dólar mayorista
Venta$1491,55
Euro
Compra$1650,00Venta$1750,00
Este martes 7 de julio, el dólar oficial cerró a $1515 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue también finalizó la jornada en el mismo valor. Con ese antecedente, el mercado sigue de cerca la apertura de este miércoles para conocer cómo evolucionarán las cotizaciones.
Cómo retirar dólares de un cajero automático
Las personas que tienen una caja de ahorro en dólares pueden extraer billetes desde los cajeros automáticos que cuentan con esa función. Antes de concurrir, conviene verificar con el banco cuáles son las terminales habilitadas para realizar este tipo de operaciones.
Paso a paso para retirar dólares de un cajero automático:
- Insertar la tarjeta de débito en el cajero.
- Ingresar el PIN correspondiente.
- Seleccionar la cuenta en dólares.
- Indicar el importe que se desea extraer.
- Confirmar la operación y retirar el dinero.
Es importante tener en cuenta que las extracciones están sujetas a los límites establecidos por cada entidad financiera. En general, el monto no puede superar el tope habilitado para la tarjeta, convertido a dólares según la cotización oficial, y algunos bancos fijan además un límite diario propio. Asimismo, muchos cajeros automáticos entregan únicamente billetes de US$100.
¿A qué hora abre el dólar?
La cotización del dólar oficial comienza a actualizarse a partir de las 10, cuando el Banco Central (BCRA) publica los valores de referencia para el mercado minorista y mayorista. En tanto, el precio del dólar blue suele conocerse entre las 11 y las 11.30, horario en el que las cuevas y financieras de la City porteña empiezan a fijar la cotización del mercado informal.
¿Qué es el dólar cripto?
El dólar cripto es una alternativa que puede operarse las 24 horas del día, todos los días del año, ya que no está sujeto a los horarios del mercado cambiario tradicional. Se negocia a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, conocidas como exchanges, donde los usuarios pueden comprar stablecoins, activos digitales cuyo valor mantiene una paridad con el dólar estadounidense.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
El dólar oficial cerró la jornada del martes 7 de julio a $1515 para la venta, mientras que para la compra finalizó en $1465, según los valores informados por el Banco Nación.