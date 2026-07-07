El dólar oficial se mantiene en su valor más alto desde hace 10 meses y el riesgo país se acerca a los 400

El dólar oficial presentó este martes una leve suba luego de mantenerse estable durante las últimas tres ruedas cambiarias y se ubicó en niveles máximos nominales de hace 10 meses. El riesgo país profundiza la baja de ayer y se acerca a los 400 puntos básicos.

El tipo de cambio minorista cerró a $1515 para la venta en las pantallas del Banco Nación, $5 más que el cierre de este lunes (+0,3%). El precio promedio del mercado fue de $1513,04, según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA). Se trata de su valor nominal más alto desde fines de octubre del año pasado, cuando tocó un pico de $1515.

La cotización del dólar este martes 7 de julio Freepik

El dólar oficial mayorista también tendió al alza: sumó $5,98 (+0,4%) y cotizó a $1491,89. De todos modos, se posicionó un 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, hoy establecida en $1815,42.

Los dólares financieros se mantienen estables: el dólar MEP opera a $1527,27 (+0,1%), mientras que el contado con liquidación (CCL) aparece en las pantallas a $1571,34 (-0,1%).

Fernando Marull, socio de FMyA, atribuyó la suba del dólar a que hay menos liquidaciones por parte del campo. De todos modos, destacó que en julio el tipo de cambio arrancó estable, principalmente a partir de un freno en la demanda. El fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional en el último mes llevó a que ahorristas e importadores compren menos. Al inicio del mes, la divisa presentó una suba de $10 hasta los $1510, pero en las ruedas siguientes se mantuvo estable en ese valor hasta hoy.

Andrés Reschini, analista de F2 Finanzas, señaló que el alza de hoy coincide con “un dólar más fuerte en el mundo y monedas de la región, en consecuencia, debilitándose”. Esta tendencia puede explicar, en buena parte, el debilitamiento del peso de los últimos meses.

Mercados hoy

Los bonos y acciones argentinas tienden a la baja TIMOTHY A. CLARY - AFP

El riesgo país cede dos unidades (+0,5%) hasta los 406 puntos básicos, de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, el indicador elaborado por JP Morgan alcanza un nuevo valor más bajo en la gestión de Javier Milei y se ubica en niveles mínimos desde fines de abril de 2018 tras el anuncio del Gobierno de ayer sobre el programa financiero para 2026 y 2027.

Esto se refleja en el desempeño de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley nacional suben hasta 0,7% (AL41D), aunque el AL29D desciende 0,1%. A su vez, los Globales caen hasta 0,8% (GD46D).

Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, destacó que la reacción inicial del mercado “fue positiva”, dado que ayer hubo mejoras en los precios de los bonos soberanos, fuertes subas de las acciones argentinas y estabilidad del tipo de cambio. “De todos modos, algunos de los supuestos incorporados para 2027 parecen exigentes. En particular, la posibilidad de colocar US$5000 millones de deuda en el mercado local dependerá de que el contexto financiero siga siendo favorable y de que el escenario político y electoral del próximo año no deteriore la demanda por activos argentinos”, agregó.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en terreno negativo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lidera las bajas Cresud (-3,9%), seguido por IRSA (-3,8%), Loma Negra (-3,8%) y Edenor (-3,5%). En tanto, aumentan Globant (+2%), Ternium (+1,3%) y Mercado Libre (+1%).

En esa sintonía, el Merval desciende 1,2% y cotiza a 3.227.704,40, lo equivalente a US$2052,76 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-1,2%). Retroceden mayormente los papeles financieros: Bolsas y Mercados Argentinos (-2,6%), Banco Supervielle (-2,5%) y BBVA (-2,2%).