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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 15 de septiembre, minuto a minuto

La divisa oficial opera a $1530 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1555 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL

La cotización del dólar este martes 15 de septiembre
La cotización del dólar este martes 15 de septiembre

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista se comercializa a $1530 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1555 para la misma operación. A cuánto llega el riesgo país.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este martes. El dólar oficial figura a $1480 para la compra y $1530 para la venta en el Banco Nación.

La cotización del dólar oficial
La cotización del dólar oficialShutterstock

De cuánto fue la inflación de agosto

El índice de inflación del octavo mes del año se ubicó en 1,7%, según los datos difundidos por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). Detrás estuvo Educación, con un avance de 2,5%.

¿A qué hora abre el dólar?

Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)

Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2480,70. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1480 para la compra y $1530 para la venta.

Por Edith Cantizano
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