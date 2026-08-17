Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 17 de agosto, minuto a minuto
En la última jornada hábil, el dólar oficial cerró a $1510 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en $1545 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1465,00Venta$1515,00
Dólar blue
Compra$1498,65Venta$1545,00
Dólar tarjeta
Venta$1969,50
Dólar CCL
Venta$1579,08
Dólar MEP
Venta$1514,78
Dólar mayorista
Venta$1487,50
Euro
Compra$1720,00Venta$1780,00
Por el feriado que conmemora el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín hoy no hay mercados y se toman como referencia las cotizaciones del último día hábil; sí hay movimientos de las criptomonedas.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1902,19. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
De cuánto fue la inflación de julio
En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses consecutivos en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.
En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses sumó 22,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes?
La divisa minorista cerró el viernes 14 de agosto a $1460 para la compra y $1510 para la venta.
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