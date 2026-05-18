Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 18 de mayo, minuto a minuto
La divisa oficial cerró el viernes pasado a $1420 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1415 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1395,00Venta$1415,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,00
Dólar CCL
Venta$1486,92
Dólar MEP
Venta$1425,04
Dólar mayorista
Venta$1394,50
Euro
Compra$1570,00Venta$1670,00
El dólar oficial minorista cerró el viernes pasado, último día hábil de la semana, a $1420 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1415 para la misma operación. La inflación de abril fue del 2,6%.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
De cuánto fue la inflación de abril
Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue de 2,6% en abril pasado, un número que trajo algo de alivio al Gobierno en un primer trimestre “complejo” para la economía y en el que se desató un frente político intenso debido a las sospechas de corrupción que enfrenta la cúpula de la Casa Rosada.
Pese a la desaceleración que registró el mes pasado, la suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 12,3%, por encima de la proyección oficial para todo 2026 (10,1%).
A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado
La divisa minorista se mantuvo estable el viernes pasado, último día hábil de la semana. En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1370 para la compra y $1420 para la venta.