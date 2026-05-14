La inflación de abril fue de 2,6% y en el primer cuatrimestre ya se superó la previsión oficial para 2026

Luego de 10 meses consecutivos sin descender, la inflación fue de 2,6% en abril, un número que trajo algo de alivio al Gobierno tras un primer trimestre “complejo” para la economía y en el que se desató un frente político intenso debido a las sospechas de corrupción que enfrenta la cúpula de la Casa Rosada. Pese a la desaceleración que registró el mes pasado, la suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año.

La inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 12,3%, por encima de la proyección oficial para todo 2026 (10,1%). En doce meses, sumó 32,4%, según informó el Indec. La inflación núcleo —que excluye productos estacionales y regulados— fue de 2,3%. En marzo había sido 3,2%. La inflación de abril fue la menor en cinco meses, remarcó el Gobierno.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%), como consecuencia del aumento en combustibles, y la segunda fue Educación (4,2%). Los dos ítems que registraron las menores variaciones a nivel nacional en abril fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

La inflación fue levemente más alta en el Gran Buenos Aires (2,8%) que en todas las demás regiones medidas por el instituto estadístico. Los estacionales dieron este mes una mano: su crecimiento fue nulo (0%).

Levemente por debajo del anticipo del mercado y también del equipo económico, luego de sufrir varios shocks transitorios en los últimos meses (carne y estacionales, fundamentalmente), la inflación comenzó en abril una ralentización similar a la que se vivió en el mismo período de 2025.

El mercado estima hacia adelante que se mantenga un tiempo en torno al 2% mensual, lo que difícilmente la acerque al 0% en agosto (el REM la proyecta en un 1,8% mensual entonces) como se había pronosticado oficialmente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo habían estimado en el proyecto de Presupuesto que se aprobó en el Congreso que la inflación en 2026 sería de 10,1%. En los primeros cuatro meses del año, esa meta ya quedó atrás. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimó para fin de año una suba de precios de entre 30,5% y 33%, por lo que este año podría tener más inflación que el pasado (31,5%).

El REM preveía una inflación para este mes de entre 2,6% y 2,7%. La inflación porteña registró un alza de 2,5% (una caída de cinco décimas). El Indec había relevado en 2025 un IPC de 2,8% para abril tras un pico en marzo.

El Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central (BCRA) difundido el miércoles a última hora había dado ya una pista de lo que se esperaba para el número de hoy. “La ausencia de presiones inflacionarias inerciales en los mercados de trabajo y cambiario, junto con la reversión de factores estacionales, anticipa una desaceleración de la inflación”, se mencionó.

El organismo afirmó que durante el mes pasado habría disminuido de forma significativa, en la medición de la inflación, “la incidencia de los agrupados carnes y derivados y educación”, mientras que persistirían “la incidencia directa de las naftas (por el arrastre de los aumentos verificados en marzo) y la estacionalidad desfavorable de prendas de vestir”.

Para mayo, además, estimó “una nueva desaceleración de las carnes, que coincidiría con una estacionalidad favorable en prendas de vestir”.

El organismo que dirige Santiago Bausili dijo que espera que la política monetaria restrictiva, junto con “la evolución del tipo de cambio y las expectativas de reducción de la inflación”, incidan favorablemente en un descenso de la inflación subyacente, aunque admitió que esa previsión podría verse afectada por “la incertidumbre global, que puede traducirse en una mayor presión inflacionaria internacional, particularmente en el precio de los combustibles”. Eso ya se notó, por caso, en la aceleración de la inflación en Estados Unidos, que fue de 3,8% (interanual) en abril. Se trató de la mayor suba de precios en más de tres años en ese país.

En la Argentina, el Gobierno aumentará la bonificación para usuarios con subsidios y analiza distribuir en cuotas —a partir de la primavera, cuando baja el consumo residencial— el mayor costo de importar gas natural licuado (GNL) durante el invierno, al tiempo que YPF anunció ayer que —tras un alza de 1% de la nafta— sostendrá el precio por otros 45 días para evitar el traslado directo del shock que genera la crisis bélica en Medio Oriente.

Días atrás, Caputo ya había anticipado que el indicador sería “sustancialmente más bajo” que el 3,4% de marzo. “Estamos viendo en los datos que empieza un proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio. Creo que a partir de junio se vienen los mejores meses”, anticipó el ministro de Economía, que dijo que el año que viene, que es electoral, será “un paseo por el parque” y que el riesgo de que vuelva el kirchnerismo es “cero”. Aclaró que eso no es lo que prevé el mercado.

“La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en 5 meses”, celebró Caputo en su cuenta de X una vez conocido el dato del Indec. “La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre”, agregó el ministro. “Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, cerró.

IMPORTANTE 3👇

La inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en 5 meses.



✅ El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales

✅ La variación en el nivel general… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

“Vaya, que nos merecemos que nos sigan mejorando la calificación crediticia y que siga bajando el riesgo país, porque somos pagadores seriales. Al mismo tiempo, la contraparte de sanear las cuentas públicas y sanear el Banco Central tuvo una correspondencia directa. Logramos destrozar la tasa de inflación, de niveles de entorno del 300%, la hemos bajado a niveles del 30% y vamos a seguir haciéndolo”, dijo el presidente Javier Milei en su discurso en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken en los Estados Unidos.

“Todos los gobiernos previos a nosotros venían subiendo la tasa de inflación y nosotros logramos hacerla bajar bruscamente”, cuestionó y anticipó: “Ya corregida la crisis política, de acá para adelante la demanda de dinero se está recuperando y la tasa de inflación va a volver a seguir cayendo”.

RETORNANDO A LA NORMALIDAD.

A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente.

VLLC! https://t.co/xJCkdMZJdu — Javier Milei (@JMilei) May 14, 2026

“RETORNANDO A LA NORMALIDAD. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC!”, escribió Milei una vez difundido el dato.

“La inflación retoma su sendero a la baja. Dios bendiga a la República Argentina”, celebró luego de remarcar los datos del IPC y las canastas el apuntado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

Los trabajadores nucleados en ATE-Indec volvieron a cuestionar en un comunicado la decisión del Gobierno de no actualizar el IPC. “Desde el 10 de febrero de 2026 esperamos la difusión del IPC actualizado y, sin embargo, el gobierno de Caputo y Milei decidió bloquear administrativamente y postergar políticamente su publicación con argumentos inverosímiles”, señalaron. “En los hechos, esto constituye una forma de censura estadística y una nueva intromisión política en la vida de un organismo técnico”, agregaron.

La mirada de los especialistas

“El dato está en línea con lo que esperábamos y se debe principalmente a una fuerte desaceleración en el precio de alimentos y bebidas, en particular, de la carne”, afirmó Claudio Caprarulo, director de Analytica. “Por caso, en GBA venía de aumentar dos meses consecutivos al 7% y pasó a 0%. Hacia adelante hay que ser cautos. Los efectos de la suba en el precio de la energía no permiten proyectar que la baja en la inflación sea a este ritmo”, cerró.

“Abril trajo una buena noticia en materia inflacionaria, porque se materializó la esperada desaceleración”, señaló Elisabet Bacigalupo, responsable de análisis macro de Abeceb. “La inflación bajó a 2,6% mensual después del pico de 3,4% de marzo, pero obviamente es un número que hay que poner en contexto. Porque una inflación de 2,6% mensual no es una inflación baja, es una inflación alta que está viajando un poco más despacio. Esto quiere decir que, con los ingresos bastante planchados, el changuito no se agranda si no se achica más lento”, afirmó la especialista de la consultora privada.

La experta afirmó que claramente el dato de abril tuvo que ver con la menor presión del rubro alimentos, que sólo subió 1,5%, y que se salió del pico estacional de educación de marzo. Y eso, sin duda, contribuye a que el número baje. Pero mirando el número, inflación para adentro, el problema de fondo subyace. Con regulados subiendo 4,7% y una inflación núcleo que, si bien bajó, sigue mostrando la persistencia del fenómeno inflacionario, se demuestra que en la Argentina, el problema no es el kilo de carne, el petróleo, la nafta o el tomate. El problema es que son los precios que viajan en contratos, alquileres, expensas, tarifas, servicios, entre otros. Y ese es el hueso más duro de roer, la inflación más difícil de bajar, porque es la que depende de fenómenos como expectativas, contratos, credibilidad, paritarias, entre otros, que llamamos componente inercial", cerró Bacigalupo.

“Más allá de la desaceleración de abril, las principales ‘anclas’ (actividad con crecimiento débil, mayor apertura comercial y un tipo de cambio a la baja) están mostrando ser insuficientes para desactivar completamente la inercia inflacionaria”, dijo Melisa Sala, de LCG. “Como todos los procesos desinflacionarios son lentos, hay que insistir con la prudencia fiscal y monetaria, e intentar apelar a otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones. Seguimos proyectando una inflación en el rango 31% a 33% para diciembre de 2026″, cerró.

“Los datos del relevamiento de precios de C&T para lo que va de mayo muestran una moderación”, indicó Camilo Tiscornia, director de C&T. “El fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante. La moderación de alimentos y bebidas es otro factor. El ‘Hot Sale’ colabora en el igual sentido, al igual que el ajuste acotado a los combustibles. Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%”, cerró.