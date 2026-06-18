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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 18 de junio, minuto a minuto

Ayer la divisa oficial operaba a $1460 para la venta; el dólar blue se ubicaba en $1475 para esa operación

La cotización del dólar este jueves 18 de junio
La cotización del dólar este jueves 18 de juniorafastockbr - Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

El dólar oficial minorista se posicionó en $1460 para la venta al cierre de la jornada. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1475 para la misma operación. El riesgo país continúa en descenso y se acerca a los 400 puntos.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

Durante la jornada del miércoles 17 de junio, el dólar oficial cerró a $1410 para la compra y $1460 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.

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