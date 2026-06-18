Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 18 de junio, minuto a minuto
Ayer la divisa oficial operaba a $1460 para la venta; el dólar blue se ubicaba en $1475 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1410,00Venta$1460,00
Dólar blue
Compra$1430,75Venta$1475,00
Dólar tarjeta
Venta$1898,00
Dólar CCL
Venta$1497,36
Dólar MEP
Venta$1452,96
Dólar mayorista
Venta$1441,50
Euro
Compra$1615,00Venta$1715,00
El dólar oficial minorista se posicionó en $1460 para la venta al cierre de la jornada. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1475 para la misma operación. El riesgo país continúa en descenso y se acerca a los 400 puntos.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del miércoles 17 de junio, el dólar oficial cerró a $1410 para la compra y $1460 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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