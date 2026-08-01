¿El dólar mayorista tiene un techo de $1500?

El dólar oficial mayorista arrancó la semana con leves subas que lo acercaron al umbral de los $1500, aunque en los días siguientes pudo borrar parte de esa alza. Ese movimiento se dio a partir de medidas que tomó el Banco Central (BCRA) que le pusieron cierto “techo” al tipo de cambio.

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el dólar mayorista dejó atrás la presión que venía experimentando de la semana anterior: disminuyó 0,8% hasta los $1485. El documento puntualizó que esta baja “se dio con cierta intervención oficial” en el mercado secundario de dollar-linked y futuros de dólar.

A esto se sumó la venta de divisas del Tesoro directamente en el mercado cambiario y su cobertura en la licitación del miércoles, lo que logró que el tipo de cambio cerrara el mes con una suba de apenas el 0,2%.

Esta semana el dólar oficial mayorista no pudo superar los $1500 Freepik

Desde la consultora 1816 evaluaron que la entidad monetaria puso “una nueva línea en la arena” para el segmento mayorista. “Este martes el Central dio la señal más clara de que no quiere que el dólar suba por encima de $1.500”, detallaron en un reporte. La decisión coincidió con el fin de una racha compradora de 135 ruedas y una mayor colocación de Letras del BCRA atadas al dólar (Lelink).

El escenario

Los analistas puntualizaron que, entre febrero y fines de mayo, el BCRA contuvo el tipo de cambio por debajo de los $1400 mediante la venta masiva de Lelink sin dejar de comprar en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), lo que le permitía absorber pesos del mercado y ofrecía a los inversores cobertura cambiaria para ir a comprar dólares “físicos”.

“El fin de la racha compradora es un mensaje contundente”, determinaron desde 1816, puesto que consideraron que se priorizó la estabilidad cambiaria por sobre la acumulación de reservas.

La ausencia de compras del Central el martes también respondió a la presión por el fixing del D31L6, por el cual el Ministerio de Economía estableció el tipo de cambio de la letra del Tesoro ajustada por el dólar oficial (Lelink) que vencía este viernes.

“De hecho, durante la rueda se vio una pared en los $1500, lo que sugiere ventas del Tesoro u otro organismo público”, detallaron desde IEB. En esa línea, evaluaron que se trata de “una señal” que indicaría el valor del dólar por el momento satisface al equipo económico.

Las medidas que tomó el BCRA para contener el dólar [e]MARTIN ZABALA - XinHua

En paralelo, el Tesoro alcanzó un rollover del 144% en la licitación y absorbió aproximadamente $3,7 billones y emitió bonos duales. “Con los nuevos ‘Boliduales’, el Ministerio de Economía deja cada vez más en claro que, en su programa financiero de pesos, la principal prioridad es estirar la duración de sus pasivos más allá de diciembre de 2027, a fuerza de ofrecer opcionalidad y tasa si es necesario”, indicó el documento redactado por 1816. Esto desalienta la dolarización y defiende el límite de los $1500.

“Como resultado de meses de ventas de Lelink del Central en el secundario y rolleo en canjes y licitaciones del Tesoro, estimamos que, incluyendo los nuevos Duales, hoy ya hay alrededor de US$12.000 millones de letras y bonos atados al dólar en manos privadas tras la liquidación de la subasta del miércoles, de los cuales unos US$6600 millones vencen en el actual mandato presidencial”, determinó el reporte.

Por lo tanto, el Gobierno toma una postura más agresiva para contener la suba del dólar y que los montos que debe pagar en los próximos vencimientos no se eleven.

Sobre este punto, un reporte de Adcap Grupo Financiero enfatizó sobre la estrategia de “extender la demanda de instrumentos más allá de 2027, ofreciendo una cobertura más amplia para los inversores”, tal como se hizo en otras licitaciones. Para lograrlo, el Gobierno convalidó tasas más altas: el bono dual TMVE8 que se vence en 2028 concentró el 40% de la demanda y se le adjudicó un 1% extra de interés por encima de lo que esperaba el mercado.

Escalada de las tasas

La estrategia de mantener el dólar debajo de los $1500 no solo depende de vender bonos o reservas sino de la gestión en la cantidad de dinero que circula en la economía. Según explicaron desde IEB, la exitosa licitación del miércoles puso a prueba la liquidez de los bancos.

Tras la licitación del miércoles, hubo menos liquidez de pesos en el mercado (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

El termómetro de esta situación fue la rueda de pases (repo), que es donde el Banco Central absorbe los pesos “sobrantes” de las entidades financieras. El día de la licitación, el Central tomó unos $3 billones. “Entonces, de retirar más pesos que los que el sistema tiene, llevará las tasas hacia arriba”, puntualizaron, lo que hace que la moneda local sea más atractiva y baje la demanda por dólares. Este fenómeno impulsó un salto en las tasas de interés de las cauciones a un día, que treparon hasta el 40%.

Si la falta de pesos se vuelve excesiva, los especialistas evaluaron que el equipo económico podría verse obligado a inyectar liquidez mediante “operaciones de mercado abierto o cambios en los encajes” para evitar un salto descontrolado en el costo del dinero.