Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 24 de junio, minuto a minuto
Ayer, la divisa oficial cerró a $1490 para la venta; el dólar blue se ubicó en $1495 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1440,00Venta$1490,00
Dólar blue
Compra$1459,85Venta$1505,00
Dólar tarjeta
Venta$1937,00
Dólar CCL
Venta$1554,29
Dólar MEP
Venta$1506,76
Dólar mayorista
Venta$1471,50
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
El dólar oficial minorista se posiciona en $1490 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1495 para la misma operación. Cómo se comporta el riesgo país.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del martes 23 de junio, el dólar oficial cerró a $1440 para la compra y $1490 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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