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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 24 de junio, minuto a minuto

Ayer, la divisa oficial cerró a $1490 para la venta; el dólar blue se ubicó en $1495 para esa operación

La cotización del dólar este miércoles 24 de junio
La cotización del dólar este miércoles 24 de junio

Cotización del dólar de hoy

El dólar oficial minorista se posiciona en $1490 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1495 para la misma operación. Cómo se comporta el riesgo país.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

Durante la jornada del martes 23 de junio, el dólar oficial cerró a $1440 para la compra y $1490 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.

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