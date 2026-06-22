Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes de 22 de junio, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1480; el dólar blue se ubica en el mismo valor para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1430,00Venta$1480,00
Dólar blue
Compra$1435,60Venta$1480,00
Dólar tarjeta
Venta$1924,00
Dólar CCL
Venta$1490,79
Dólar MEP
Venta$1477,03
Dólar mayorista
Venta$1460,25
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
El dólar oficial minorista se comercializa este lunes 22 de junio a $1480 para la venta. Por su parte, el dólar blue cotiza a $1480 para la misma operación. El riesgo país se aproxima a los 400 puntos.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
¿De cuánto fue la inflación de mayo?
La inflación volvió a registrar una desaceleración, por segundo mes consecutivo desde el pico de marzo y tras 10 meses previos difíciles para los precios, y marcó 2,1% en mayo. Fue una variación mejor a la esperada por el mercado, pese a que aún no logró perforar el piso de 2% mensual.
La suba de los precios acumuló un 14,7% en cinco meses. La inflación interanual se aceleró: pasó del 32,4% al 33,2% (hay que tener en cuenta que en mayo de 2025 el IPC había sido 1,5%). La inflación núcleo rompió el piso de 2%, y registró un 1,9%, cuatro décimas menos que en abril (2,3%).
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1757,20. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial el viernes
Durante la jornada del viernes 19 de junio, el dólar oficial cerró a $1430 para la compra y $1480 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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