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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 26 de junio, minuto a minuto

Ayer, la divisa oficial cotizaba a $1495 para la venta; mientras que el dólar blue se ubicaba en $1520 para esa operación

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A cuánto cotiza el dólar este viernes 26 de junio (Imagen ilustrativa con IA)
A cuánto cotiza el dólar este viernes 26 de junio (Imagen ilustrativa con IA)

Cotización del dólar de hoy

El dólar oficial cerró en la jornada del jueves 25 de junio a $1445 para la compra y $1495 para la venta, según valores del Banco Nación. El riesgo país continúa por debajo de los 500 puntos.

08:30 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer

Durante la jornada del jueves 25 de junio, el dólar oficial cerró a $1445 para la compra y $1495 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.

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