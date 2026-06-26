Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 26 de junio, minuto a minuto
Ayer, la divisa oficial cotizaba a $1495 para la venta; mientras que el dólar blue se ubicaba en $1520 para esa operación
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1445,00Venta$1495,00
Dólar blue
Compra$1484,10Venta$1530,00
Dólar tarjeta
Venta$1943,50
Dólar CCL
Venta$1548,59
Dólar MEP
Venta$1501,24
Dólar mayorista
Venta$1477,00
Euro
Compra$1625,00Venta$1725,00
Ver dólar oficial histórico
Información de
El dólar oficial cerró en la jornada del jueves 25 de junio a $1445 para la compra y $1495 para la venta, según valores del Banco Nación. El riesgo país continúa por debajo de los 500 puntos.
08:30 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del jueves 25 de junio, el dólar oficial cerró a $1445 para la compra y $1495 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
LA NACION
Más leídas
- 1
Tiros y caos en la autopista. El muerto era un motochorro de 17 años que había sido detenido 15 veces en dos años
- 2
Qué pasó en Venezuela tras dos terremotos consecutivos: horas dramáticas, cientos de muertos y miles de desaparecidos
- 3
Una mujer quiso robar un comercio en Santa Fe, forcejeó con la dueña y terminó semidesnuda
- 4
Mundial 2026. Ecuador jugó el partido de su vida: estaba KO,le ganó a Alemania y se clasificó de la mano de Beccacece