Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 26 de junio, minuto a minuto

Cotización del dólar de hoy

Ver dólar oficial histórico Información de

El dólar oficial cerró en la jornada del jueves 25 de junio a $1445 para la compra y $1495 para la venta, según valores del Banco Nación. El riesgo país continúa por debajo de los 500 puntos.

08:30 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer

Durante la jornada del jueves 25 de junio, el dólar oficial cerró a $1445 para la compra y $1495 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.