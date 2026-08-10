La razón por la que Cristiano Ronaldo desayuna café, huevos y palta: el resto de su dieta es reveladora

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa desafiando las leyes de la longevidad en el deporte de alto rendimiento. Luego de disputar su sexto Mundial y levantar su primera Saudi Pro League con el Al-Nassr, el atacante luso enfoca sus esfuerzos en alcanzar la cifra de los 1.000 goles en su carrera y proyecta mantenerse en la élite profesional al menos hasta los 42 años, con la vista puesta en la Eurocopa de 2028.

El éxito de esta extensión de su vida útil en las canchas radica en la disciplina que aplica sobre tres ejes fundamentales: el entrenamiento, el descanso y la nutrición. Respecto a este último aspecto, el chef personal que lo acompaña en el fútbol asiático ha revelado los detalles de los planes alimenticios que le permiten al atleta conservar la velocidad, la masa muscular y un porcentaje de grasa mínimo.

El menú diario de Cristiano Ronaldo: energía y proteínas clave

La dieta de la estrella lusitana se basa en ingredientes frescos seleccionados para otorgarle estabilidad metabólica y favorecer la digestión. A lo largo de su carrera, Ronaldo ajustó sus comidas según las necesidades de su juego, transitando de una preparación enfocada en la velocidad por las bandas a una estructura destinada a soportar el choque físico contra los defensores centrales.

Con 41 años Cristiano Ronaldo continúa desafiando las leyes de la longevidad en el deporte de alto rendimiento COLE BURSTON - AFP

Las opciones que integran la rutina gastronómica diaria del deportista incluyen:

• Desayuno: inicia con palta, alimento que le proporciona energía constante al ser rico en grasas saludables y ayudar a la saciedad y la salud cardiovascular. Continúa con huevos, definidos por su equipo de cocina como “una fuente potente de proteínas para construir sus músculos y aumentar la sensación de saciedad”. Finaliza la primera comida con café, aprovechando la cafeína como estimulante antes de las jornadas de práctica.

• Almuerzo: incorpora una combinación de verduras, pollo y pescado. Mediante este plato, le aporta a su organismo proteínas, vitaminas y grasa saludables sin calorías extras, donde las carnes magras fortalecen la masa muscular y los vegetales aportan fibra para la digestión.

• Cena y aperitivo nocturno: selecciona carnes o piezas de pescado, acompañadas siempre con guarniciones de verduras. Añade un refrigerio liviano antes de dormir que facilita el descanso nocturno sin sensaciones de pesadez.

Los alimentos vetados en la mesa de Cristiano Ronaldo

Tan determinante como la elección de alimentos es la exclusión estricta de ingredientes que afectan la agilidad y el rendimiento metabólico del futbolista. Con el paso de las temporadas, el deportista y su cocinero retiraron los azúcares y los lácteos de su régimen habitual.

De igual manera, el pan y la pasta quedaron al margen de su plan nutricional. La harina, especialmente la de tipo blanco, produce elevaciones en los niveles de azúcar en la sangre y favorece el incremento de peso, factor que genera pérdida de velocidad durante los partidos. La meta final de la estrella del Al-Nassr consiste en consumir únicamente insumos que garanticen una liberación energética constante en el organismo.