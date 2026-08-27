Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 27 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial operó este miércoles a $1540 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1555 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1490,00Venta$1540,00
Dólar blue
Compra$1508,35Venta$1555,00
Dólar tarjeta
Venta$2002,00
Dólar CCL
Venta$1601,64
Dólar MEP
Venta$1542,96
Dólar mayorista
Venta$1514,16
Euro
Compra$1740,00Venta$1800,00
El dólar minorista se comercializó este miércoles 26 a $1540 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1555 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
Cómo son los créditos hipotecarios que anunció Luis Caputo
El ministro de Economía Luis Caputo anunció nuevas medidas vinculadas al otorgamiento de créditos hipotecarios para primera vivienda.
“Esto viene a dar un impulso fuerte al desarrollo de estos créditos, y a la economía en general. Ayudará a que un montón de familias tengan acceso y ayudará a una mayor formalización”, dijo el funcionario.
La característica principal es que se maneja una tasa de UVA + 7%, como referencia para el cálculo del monto prestado por las entidades bancarias y la cuota que debe afrontar el solicitante.
De cuánto fue la inflación de julio
En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses consecutivos en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.
En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses sumó 22,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$78.699,54. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1480 para la compra y $1540 para la venta.
- 1
- 2
River sufrió otro fracaso que consume el escaso crédito que le quedaba a Eduardo Coudet
- 3
Copa Sudamericana: así fue la dramática tanda de penales entre River e Independiente Santa Fe en el Monumental
- 4
Un futbolista de Fenerbahçe provocó a los hinchas de Lyon y desató una batalla campal en los playoffs de la Champions League