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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 27 de agosto, minuto a minuto

La divisa oficial operó este miércoles a $1540 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1555 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL

La cotización del dólar
La cotización del dólarFreepik

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista se comercializó este miércoles 26 a $1540 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1555 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.

Cómo son los créditos hipotecarios que anunció Luis Caputo

El ministro de Economía Luis Caputo anunció nuevas medidas vinculadas al otorgamiento de créditos hipotecarios para primera vivienda.

“Esto viene a dar un impulso fuerte al desarrollo de estos créditos, y a la economía en general. Ayudará a que un montón de familias tengan acceso y ayudará a una mayor formalización”, dijo el funcionario.

De cuánto fue la inflación de julio

En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses consecutivos en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.

En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses sumó 22,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.

Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares

Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$78.699,54. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1480 para la compra y $1540 para la venta.

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