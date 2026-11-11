Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotizan el oficial y el paralelo este miércoles 11 de noviembre, minuto a minuto
En la última cotización, el dólar oficial cerró en $1579 para la venta, mientras que el blue se ubicó en $1555
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1515,00Venta$1579,00
Dólar blue
Compra$1508,35Venta$1555,00
Dólar tarjeta
Venta$2052,70
Dólar CCL
Venta$1656,81
Dólar MEP
Venta$1583,82
Dólar mayorista
Venta$1545,50
Euro
Compra$1715,00Venta$1795,00
Este miércoles 11 de noviembre se retoma la cotización habitual del dólar. Por la visita del papa León XIV, los días lunes y martes, feriados, no hubo actividad en el mercado financiero. Además, el viernes pasado tampoco hubo cotización por el Día del Bancario.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA) comienza a informar las cotizaciones del dólar oficial, tanto minorista como mayorista. En cambio, el precio del dólar blue suele conocerse más tarde, generalmente entre las 11 y las 11.30, cuando las financieras y cuevas de la City porteña establecen los primeros valores de referencia para la jornada.
El riesgo país se disparó y alcanzó su nivel más alto del año
El riesgo país se disparó el pasado jueves y superó los 900 puntos básicos, su nivel más alto en lo que va del año. El indicador elaborado por JP Morgan profundizó la tendencia alcista de los últimos meses, impulsada por factores internos y externos, y alcanzó valores que no se registraban desde octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia de otras cotizaciones, el dólar cripto opera las 24 horas, incluso durante los fines de semana y feriados. Se puede acceder a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, conocidas como exchanges, que permiten comprar monedas estables o stablecoins, cuyo valor busca mantener la paridad con el dólar estadounidense.
A cuánto cerró el dólar oficial el jueves pasado
El jueves pasado, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1515 para la compra y $1579 para la venta.
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