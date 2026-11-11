Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotizan el oficial y el paralelo este miércoles 11 de noviembre, minuto a minuto

El riesgo país se disparó el pasado jueves y superó los 900 puntos básicos, su nivel más alto en lo que va del año. El indicador elaborado por JP Morgan profundizó la tendencia alcista de los últimos meses, impulsada por factores internos y externos, y alcanzó valores que no se registraban desde octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas.

El riesgo país tiene incidencia directa en la cotización del dólar Freepik