Video: así fue el mensaje del papa León XIV a los jóvenes en la vigilia en el Monumento a los Españoles

“Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. El lema que embanderó al papa León XIV en la Argentina estuvo también presente en el encuentro de jóvenes que se llevó a cabo en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo.

El evento, que encabezó algunas horas después de llegar desde Córdoba tras encabezar una misa masiva, empezó a las 20.15 y contó con la presencia de referentes de la juventud y artistas, en lo que fue un renovado mensaje de la Iglesia a los feligreses.

Vigilia con jóvenes de el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles en Palermo Aníbal Greco - La Nación

En lo que respecta a artistas y periodistas, estuvieron presentes Sofí Martínez, Nacho Girón, Banuev, el Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

Las palabras del papa León XIV ante los testimonios y preguntas de los jóvenes

A continuación, los testimonios que compartieron los jóvenes y las preguntas que les hicieron al papa León XIV con sus respectivas respuestas:

Agustín Cristian Schinca, 25 años: Buenas noches, Santo Padre. Soy Cristian y soy un joven en recuperación. Hoy estoy de pie gracias a la Familia Grande del Hogar de Cristo que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era, me dio un abrazo y me invitó un plato de comida caliente y una cama para poder dormir. Yo estaba en la calle, y el piso de la calle es duro y frío. Soy, como muchos otros, un joven de esta Argentina que sufre el problema de las adicciones.

Crecí junto a mis padres en una familia humilde que trabajaba día y noche para que yo pudiera tener una buena educación. Pagaban una escuela privada, querían darme lo mejor. Pero, como mi condición social no era la misma que la de mis compañeros, y no podía tener las mejores zapatillas o la ropa que tenían ellos, recibía burlas constantes.

El bullying que recibí durante tantos años me convirtió en un niño retraído y tímido. Todas estas situaciones las callaba y no las hablaba con nadie, quedaban en mi corazón y me llevaron a aislarme cada vez más. Empecé a refugiarme en personas más grandes, que me hacían sentir parte de un grupo. Los veía tomar alcohol y consumir drogas y empecé a imitarlos, para no sentirme tan solo.

Tiempo después, a los 15 años, probé por primera vez la cocaína. Ese fue el punto de arranque de una vida diferente; pasé de ser una persona familiar a ser un personaje creyéndome importante por las cosas que estaba haciendo. La droga me aisló de mi familia y me fue apagando emocionalmente. No podía sostener ningún trabajo ni ninguna relación, ya que mi prioridad era el consumo.

La muerte de mi abuelo me hizo tocar fondo. Él me sostenía y mi modo de comportarme me llenaba de culpa. Por eso decidí abandonar mi casa. Estuve varios meses viviendo en la calle, hasta que conocí el Hogar de Cristo Moreno Sur. Tuve idas y vueltas con recaídas; me costó entender que tengo una enfermedad, que soy adicto. Durante el proceso tuve que modificar muchas actitudes que fueron las que me llevaron a tomar malas decisiones; tuve que sanar todo el pasado, marcado por la violencia, y muchas otras cosas que logré poner en palabras y en las manos de Dios.

Hoy, cuando me siento desbordado voy a la capilla, lo miro a Jesús y me quedo con Él contándole todo lo que me pasa y la paz vuelve a mí. No puedo cambiar ya mi pasado, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro. Hoy puedo elegir quedarme en el hogar y seguir recibiendo la vida como viene. La mía y la de tantos jóvenes destruidos por la droga que, ahora, me toca acompañar. Poder escuchar sus dolores y darles un abrazo, enseñarles a poner en palabras lo que les va pasando por el corazón. Hoy elijo ayudarlos a descubrir a un Jesús que es vida, que es resurrección y que nos invita a nosotros, también, a resucitar.

El testimonio de Cristian

Pregunta de Agustina Flores, 29 años: Mi nombre es Agustina. Soy maestra de primaria. Nací en Buenos Aires y desde los 16 años hago trabajo voluntario dando apoyo escolar en barrios populares. Hace un año decidí dar un paso más: me mudé a Viedma para seguir acompañando a niños de otras realidades. Me inspira Santa Nazaria Ignacia y su invitación a «bajar a la calle»: encontrarnos con quienes están al borde del camino y caminar juntos. Conocí muchos chicos como Cristian, que salieron adelante, pero también ambos conocimos a otros que se quedaron en el camino. Aprendí que, aun con compromiso y fe, hay situaciones que se nos escapan de las manos. Mi mamá me enseñó otra frase de Santa Nazaria: «Adelante, siempre adelante». Esa frase me anima, pero a veces cuesta seguir.

Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?

Respuesta del papa León XIV: Agustina, gracias por tu pregunta y por el cariño con que acompañás a esos chicos. Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza. San Ignacio de Loyola decía: “Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios” (cf. P. DE RIBADENEIRA, Vida de S. Ignacio: V, XI). Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los de los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan. Jesús nos hablaba de una semilla que crece mientras el sembrador duerme (cf. Mc 4,26-27). No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos. Así que conserva las palabras de santa Nazaria: “¡Adelante, siempre adelante!”. ¡El Señor camina contigo!

La pregunta de Agustina y la respuesta del papa León XIV

Testimonio de Guadalupe Irupe Echavarria, 31 años: Buenas noches, Santo Padre, mi nombre es Guadalupe y soy postulante de la Congregación de las hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada. Nací en Corrientes, en la cuna de una familia católica. Desde mi infancia Dios se fue haciendo presente a través de la catequesis, de mis tías contando historias de santos, del pesebre viviente en la parroquia, del rezo del rosario con los vecinos, la misa de los domingos y la misión.

Mis padres me habían enseñado que los dones que cada uno tiene no son para guardar, sino para dar a los demás. Por eso mismo, a medida que fui creciendo, me fui involucrando en las actividades de la parroquia, acompañando misiones y espacios de catequesis. Toda mi vida estaba atravesada por Dios, pero había algo más dando vueltas. Desde chica sentía en el corazón la invitación de consagrarle mi vida. Pero empezaron a pesar en mí las palabras de los demás.

Muchas personas cercanas creían que yo debía ser monja y me lo repetían siempre. Pero la idea de que otros decidieran por mí me alejaba cada vez más de la vida religiosa. Yo quería tomar mis propias decisiones, sin sentirme influida por los demás. Por eso siempre me sentí identificada con el joven rico del Evangelio. Como a él, Jesús me invitaba a seguirlo, pero yo, en vez de dejarlo todo e ir tras sus pasos, elegía esos bienes que poseía y a los que no quería renunciar. Dios siempre había sido muy generoso, pero cuando me llamaba yo me retiraba triste.

A los 23 años había decidido estudiar en Buenos Aires y comencé a acompañarme espiritualmente con un sacerdote. Muchas veces que hablaba con él pensaba en la posibilidad de consagrar mi vida a Dios, pero no decía nada. Me entristecía pensar que ya era tarde para mí.

Un día, en uno de nuestros encuentros, logré expresarle esto que sentía en mi corazón. Y él me respondió con una pregunta sencilla que me cambió la vida para siempre: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”. Al escuchar esa pregunta sentí cómo la esperanza volvía a mí. Redescubrí a un Dios que me miraba y que nunca había dejado de llamarme. Sentí que al ser más grande, tenía más libertad que en la adolescencia. Y desde esa libertad, comencé mi discernimiento vocacional y tomé la decisión de dedicar mi vida a Dios desde este llamado a ser religiosa.

Hoy disfruto de esta decisión y vivo feliz siguiendo a Jesús de cerca. Siempre pensé que mi historia era la de alguien que había llegado tarde; hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar. Gracias, Santo Padre, por escucharme.

El testimonio de Guadalupe

Respuesta del papa León XIV: Aprovecho este momento, después de escuchar a Guadalupe, para decir que yo sé que hay muchos jóvenes con la inquietud de dar su vida a Cristo. En el sacerdocio y también en la vida familiar, Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder.

Pregunta de Franco Pugliese, 27 años: Mi nombre es Franco y mi historia comienza mucho antes de nacer: mis papás le rezaron incansablemente a San Ramón Nonato para que yo pudiera venir a este mundo. Acá estoy, como uno de los infinitos milagros de este santo que cuida la vida que nace. A los 15 años, en la misma parroquia San Ramón, misionando conocí el amor de Jesús y eso marcó totalmente mi vida. Hoy me dedico al periodismo deportivo y a la docencia como profesor de catequesis y de literatura; además, estoy de novio y disfruto el tiempo con muchos amigos. Sigo colaborando en la parroquia y participo en un voluntariado hermoso, compartiendo mi tiempo en un hogar para gente con discapacidad, o como decimos nosotros, capacidades diferentes. Sin embargo, a veces siento una tensión. Jesús me cambió la vida, como se la cambió a Guadalupe, y yo también quiero seguirlo y no guardarme nada. Pero a veces siento que, por un lado, está mi vida de fe y Jesús, y, por otro lado, está mi vida laboral y cotidiana.

Santo Padre, ¿cómo puedo hacer para integrar ambas realidades, el amor que vivo en la parroquia y en el hogar, junto con las responsabilidades laborales y otras demandas del día a día?

Respuesta del papa León XIV: Franco, gracias por esta pregunta. Piensa en los años que Jesús pasó en Nazaret, trabajando con sus manos y compartiendo la vida de una familia. ¡El Hijo de Dios quiso vivir así! Nos enseñó que también en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él. Por eso, no tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nuestras ocupaciones. Cuando trabajas, estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor y ofréceselo al Señor. Así, también tu trabajo se convierte en oración y en camino de santidad. Por eso, Franco, lleva toda tu vida al altar cada vez que participes en la Eucaristía. Y después vuelve a tus ocupaciones con alegría, sabiendo que también allí te espera Jesús. Muchas gracias.