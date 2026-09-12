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Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 12 de septiembre

La cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el último día hábil; cómo fue el comportamiento de la divisa informal y los dólares financieros

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Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el viernes 26 de febrero
Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 12 de septiembreLA NACION

Este sábado 12 de septiembre no hay actividad en el mercado financiero y tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $1480 para la compra y $1530 para la venta.

Los pasos para adquirir dólares
Los pasos para adquirir dólares

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1498,65 para la compra y $1545 para la venta.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

  • Dólar MEP: $1535,43
  • Dólar CCL: $1595,84

De cuánto fue la inflación de agosto

El índice de inflación del octavo mes del año se ubicó en 1,7%, según los datos difundidos por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). Detrás estuvo Educación, con un avance de 2,5%.

Los pasos para adquirir dólares
Los pasos para adquirir dólares

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

  • Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
  • Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
  • Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
  • Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
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