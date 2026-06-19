El dólar oficial acumula una suba de $30 en la semana y vuelve a valores nominales de enero

Este viernes el dólar oficial mantiene su tendencia alcista de las últimas ruedas y se ubica en valores nominales similares a los de mediados de enero. Y mientras los mercados financieros no tienen actividad en Wall Street por el feriado del Juneteenth, también conocido como Día de la Liberación o Día de la Emancipación, el mercado local tiende a la baja.

La tendencia alcista se verifica en la mayoría de los tipos de cambio en la última rueda de la semana. El oficial minorista hoy suma otros $10 (+0,7%) y llega a $1480 para la venta en el Banco Nación. El precio promedio de los bancos es de $1480,34, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

La cotización del dólar este viernes 19 de junio Freepik

En lo que va de la semana, la divisa acumula una suba de $30, dado que el martes ―la primera jornada hábil tras el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes― cerró a $1450. La última vez que el dólar oficial cotizó a este valor fue hace seis meses, precisamente el pasado 14 de enero.

Se trata de una escalada que empezó a tener en los últimos días. Si bien el mes arrancó con presión, a mediados de mes se estabilizó en los $1450. Sin embargo, retomó su tendencia alcista en las últimas cuatro ruedas y en lo que va del mes tiene un incremento de 3,5%.

Por su parte, la cotización mayorista se ubica en $1463,33, $12,70 más que su valor de apertura (+0,9%). En lo que va del mes, acumula un alza de 3,1%. De todos modos, se encuentra 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1790.

En tanto, el dólar MEP sigue la tendencia alcista de los otros tipos cambiarios: suma $10,50 (+0,6%) y aparece en las pantallas a $1477,56. En contramano, el contado con liqui (CCL) retrocede $17,73 (-1,3%) y opera a $1488,95.

La presión al dólar se debe a menos liquidaciones del agro y más demanda de los ahorristas [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Fernando Marull, economista de FMyA, observó que hubo mayor presión en el tipo de cambio oficial por una mayor demanda en la divisa. El Banco Central (BCRA) siguió comprando reservas, pero a un ritmo menor. “La moderación en el ritmo de compras se debió en parte a que el agro estuvo liquidando un poco menos, pero principalmente a que subió la demanda de ahorristas dado el nivel más bajo de los rendimientos en pesos”, detalló.

Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, se lo atribuyó al poco movimiento que hay por el feriado en Estados Unidos, dado que el volumen operado hoy fue de US$407 millones, que es un 30% inferior al promedio diario de junio hasta el jueves. Como hay poca gente operando, no hay suficientes dólares disponibles para cubrir demanda, lo que presiona el precio hacia arriba. “Habrá que ver si con EE.UU. operando al 100% el lunes, la oferta vuelve a crecer y también será clave qué suceda con el dólar en el mundo”, evaluó.

Mercados hoy

El mercado local opera en rojo, tanto las acciones como los bonos. Este viernes, el Merval cae 1,3% y cotiza a 3.299.567,70 undidades, lo que equivale a US$2212,08 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-0,2%). Lideran el retroceso los papeles del sector financiero: Banco Supervielle (3,8%), BBVA (-3,4%) y Grupo Financiero Galicia (-2,8%). Por su parte, aumentan Transportadora de Gas del Sur (+2,6%), Loma Negra (+1,7%) y Cresud (+1,3%).

Los bonos soberanos bajo ley local bajan hasta 0,5% (AL35D). El AL29D se diferencia y tiene una suba de 0,3%.