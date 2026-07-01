El dólar oficial sigue en alza y supera los $1500 en la primera rueda de julio

En la primera rueda de julio, el dólar oficial mantuvo la tendencia alcista del mes pasado y superó los $1500. De esa forma, se ubicó en niveles máximos en los últimos diez meses, en términos nominales.

Este miércoles, el dólar oficial minorista llegó en las pantallas del Banco Nación a $1510, $10 más que su valor de apertura (+0,7%). De esa forma, quedó en su valor nominal más alto desde fines de octubre del año pasado, cuando tocó un pico de $1515.

El precio promedio del mercado fue de $1507,52, según el relevamiento de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

La cotización del dólar este miércoles 1° de julio

El tipo de cambio oficial mayorista reflejó un escenario de mayor demanda, y cerró a $1489,31, equivalente a un avance de $5,89 con respecto al cierre del martes (+0,40%). De esa forma, quedó un 17% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1808,13.

Los tipos de cambio financieros replican el movimiento alcista. El dólar MEP opera a $1525,70, unos $4,33 más respecto al cierre anterior (+0,3%). El contado con liquidación (CCL), en tanto, avanza $17,17 (+1,1%) hasta los $1574,89.

En la informalidad de las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1525, con una suba de $10 frente al martes (+0,3%).