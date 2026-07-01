LA NACION

El dólar oficial sigue en alza y supera los $1500 en la primera rueda de julio

El tipo de cambio minorista suma $10, mientras que el movimiento se replica en el resto de las cotizaciones

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Agustina Parise
El dólar oficial inicia julio con una suba de $10 y se ubica por encima de los $1500
El dólar oficial inicia julio con una suba de $10 y se ubica por encima de los $1500Southern Wind - Shutterstock

En la primera rueda de julio, el dólar oficial mantuvo la tendencia alcista del mes pasado y superó los $1500. De esa forma, se ubicó en niveles máximos en los últimos diez meses, en términos nominales.

Este miércoles, el dólar oficial minorista llegó en las pantallas del Banco Nación a $1510, $10 más que su valor de apertura (+0,7%). De esa forma, quedó en su valor nominal más alto desde fines de octubre del año pasado, cuando tocó un pico de $1515.

El precio promedio del mercado fue de $1507,52, según el relevamiento de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

La cotización del dólar este miércoles 1° de julio
La cotización del dólar este miércoles 1° de julio

El tipo de cambio oficial mayorista reflejó un escenario de mayor demanda, y cerró a $1489,31, equivalente a un avance de $5,89 con respecto al cierre del martes (+0,40%). De esa forma, quedó un 17% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1808,13.

Los tipos de cambio financieros replican el movimiento alcista. El dólar MEP opera a $1525,70, unos $4,33 más respecto al cierre anterior (+0,3%). El contado con liquidación (CCL), en tanto, avanza $17,17 (+1,1%) hasta los $1574,89.

En la informalidad de las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1525, con una suba de $10 frente al martes (+0,3%).

Por Agustina Parise
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Condenaron a siete jóvenes por violar en grupo a una adolescente, pero seguirán en libertad
    1

    Condenaron a siete jóvenes por violar en grupo a una adolescente, pero seguirán en libertad

  2. Ya son cuatro los jóvenes que murieron en Casilda tras un accidente al salir de un boliche
    2

    Ya son cuatro los jóvenes que murieron en Casilda tras un accidente al salir de un boliche

  3. Chocaron un auto de los 90 contra uno moderno para ver cuál es más seguro
    3

    Chocaron un auto de los 90 contra uno moderno para ver cuál es más seguro

  4. Madonna presentó formalmente a Octavia, alguien fundamental en su vida
    4

    “Duermo con ella todas las noches”: Madonna presentó formalmente a Octavia, alguien fundamental en su vida