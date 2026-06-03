El dólar oficial volvió a subir y acumuló $30 en los primeros tres días de junio

El dólar oficial cerró a $1460 para la venta este miércoles, un valor que no tenía desde febrero. En un contexto donde hay mayor demanda en el mercado cambiario, la divisa acumuló una suba de $30 en los primeros tres días de junio.

En el Banco Nación, la divisa minorista cotizó a $1460 para la venta, $10 más que su valor de apertura (+0,7%). El precio promedio en otros bancos rondó los $1459,69, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA. De esa forma, en los primeros tres días del mes acumuló un incremento de 2,2%, que equivale a $30.

La cotización del dólar este miércoles 3 de junio Freepik

Por su parte, el dólar oficial mayorista siguió esta tendencia alcista: sumó $12,47 (+0,87%) y cotizó a $1438,87. Con este valor, se achicó al 18% la brecha con el techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1765,66.

El dólar MEP subió unos $9,64 (+0,7%) y apareció en las pantallas del mercado bursátil a $1461,18. En tanto, el contado con liquidación (CCL) se mantuvo estable en los $1502,67.

Por su parte, el dólar blue se comercializó en el mercado paralelo de la City porteña a $1430 para la venta. De esa forma, registró una baja de $5, en contramano del resto de las cotizaciones.

Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, notó que en esta rueda hubo “mayor demanda por cobertura en instrumentos dollar linked”, tanto en futuros como en bonos. En ese sentido, evaluó que es probable que el Banco Central (BCRA) haya acentuado su intervención para proveer liquidez y suavizar el alza en el dólar oficial.

El jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros, Martín Polo, sostuvo que este incremento de dólar en el inicio de junio se debe a una “mayor demanda”. Esta presión es el resultado de que “el tipo de cambio bajó con una inflación que se aceleró” en el primer trimestre del año, por lo que se espera que la cotización de la moneda extranjera busque “recuperar algo de terreno”. De todos modos, anticipó que el tipo de cambio se mantendrá “más tranquilo” el resto del mes porque todavía es temporada alta de liquidaciones del campo.

Mercados hoy

En sintonía con los las bolsas globales, las acciones argentinas tiraron a la baja, tanto en Wall Street como en el mercado local TIMOTHY A. CLARY - AFP

En sintonía con los principales índices de Wall Street que tiraron a la baja por la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, las acciones que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos (ADR) se movieron mayormente en territorio negativo. Retrocedieron BBVA (-6,2%), Globant (-6,2%) y Banco Supervielle (-5,5%).

En el mercado local, el Merval descendió 1,8% y cotizó a 3.163.890,32 unidades, lo equivalente a US$2105,51 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-1,6%). Los papeles que más cayeron fueron los de BBVA (-4,4%), Banco Supervielle (-3,7%) y Telecom (-3,7%). En tanto, subieron Aluar (+1,5%) y Transener (+0,4%).

En cuanto a los bonos soberanos, operaron principalmente en rojo. Los títulos bajo ley local cedieron hasta 0,7% (AL35D), mientras que los globales se movieron hasta 0,4% (GD35D), aunque el GD46D con una suba de 0,2%.

Como consecuencia, el riesgo país cortó su racha bajista: sumó cinco unidades (+1%) hasta los 493 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil. De todos modos, se mantiene cerca de su valor mínimo durante la gestión de Javier Milei, cuando el pasado enero tocó las 484 unidades.

“El contexto internacional sigue movido, aunque la performance relativa y absoluta de Argentina viene siendo muy positiva desde el comienzo de la guerra. No se esperan datos macro relevantes en lo que resta esta semana, por lo que la mirada del mercado seguirá tanto en el ritmo de compras del BCRA, la dinámica del tipo de cambio y la nominalidad, tanto en términos de tasas de mercado como inflación de alta frecuencia”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.