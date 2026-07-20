Qué jugadores vienen a la Argentina y cuáles no regresan

Tras la culminación de la Copa del Mundo, que quedó en manos de España, la selección argentina no volverá en su totalidad a la Argentina. A diferencia de lo que se creía en un principio, varios integrantes de la delegación decidieron no retornar a su nación de origen, entre ellos, Lionel Messi.

El vuelo, que partió desde Nueva York a Buenos Aires, solamente tendrá una parte de la tripulación. Los nombres que arribarán al país son: Dibu Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel ,Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.

Lionel Messi no volverá al país FRANCK FIFE - AFP

El caso de Messi es el que más sorprende al ser su último partido en la Copa del Mundo. Además de La Pulga, otros futbolistas como Rodrigo De Paul, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso, seguirán el mismo camino y se reincorporarán a sus clubes.

Dentro de la delegación que aterrizaría este lunes en el Aeropuerto de Ezeiza se encuentran Paredes, Montiel y Otamendi, quienes tendrán unos días de vacaciones y se sumarán a Boca, en el caso del mediocampista y a River los dos defensores.

El agradecimiento de Lionel Scaloni

La derrota contra España por 1-0 caló hondo en el plantel de la selección argentina. Quien dio la cara ante los medios de comunicación fue Lionel Scaloni, agradeciendo la hidalguía de sus dirigidos.

“Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Al presidente [de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia] le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar en el que estoy”, expresó el oriundo de Pujato.

Lionel Scaloni se quebró en conferencia de prensa

Y, en esa misma línea, agregó: “El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos”.

“El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", cerró el entrenador, quien puso en duda su continuidad después del mes de diciembre, cuando caduca su contrato.

Javier Milei se refirió a la posibilidad de un feriado nacional

Tras consumarse la derrota ante España, el presidente de la Nación, Javier Milei, deslizó la posibilidad que haya un feriado nacional para recibir a los jugadores de la selección argentina.

En un posteo en X, Milei aclaró: “Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional".

El comunicado de Javier Milei

De esta manera, el presidente dejó en suspenso la posibilidad de acuerdo a lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico. Cabe destacar que la delegación que retornará a la Argentina no contará con la presencia de Lionel Messi, ni de Rodrigo De Paul, ya que ambos decidieron quedarse en los Estados Unidos.