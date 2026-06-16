El dólar se mantiene contenido y la brecha con el techo de la banda se expandió al 24%

Con una oferta sostenida de divisas proveniente del complejo agroexportador, el sector energético y las emisiones de deuda corporativa en los mercados internacionales, durante el primer semestre del año el dólar se mantuvo en calma y amplió la distancia respecto del límite superior de la banda cambiaria.

Este martes, el tipo de cambio mayorista opera a $1430,75, con apenas una suba de $1,50 con respecto al cierre anterior (+0,11%). A modo de comparación, el techo de la banda de flotación se ubica en $1785,41, por lo que la cotización se encuentra un 24,7% por debajo del límite superior establecido por el Banco Central (BCRA).

Aunque el dólar acumula un avance de $22 desde que arrancó junio (+1,5%), se trata de un rebote tras haber retrocedido en los primeros meses del año, un fenómeno que se explicó por una combinación de factores que reforzaron la oferta de divisas en el mercado de cambios.

Entre ellos se destacan la actual liquidación de la cosecha gruesa, el creciente aporte de Vaca Muerta a las exportaciones energéticas y las colocaciones de obligaciones negociables realizadas por empresas argentinas en el exterior ante un escenario de mayor apetito por el riesgo argentino que se gatilló tras las elecciones legislativas del año pasado.

Aunque el dólar acumula un avance de $22 desde que arrancó junio (+1,5%), se trata de un rebote tras haber retrocedido en los primeros meses del año Freepik

De esta manera, el dólar se alejó cada vez más del techo de la banda de flotación, que comenzó a regir a mediados de abril del año pasado, cuando el Gobierno levantó el cepo cambiario para los ahorristas minoristas y anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En aquel entonces, se estableció un piso de $1000 y un techo de $1400, valores que ajustaron diariamente a una velocidad del 1% mensual hasta el 31 de diciembre pasado. Sin embargo, con el objetivo de evitar un atraso cambiario real por efecto de la inflación, una demanda que el mercado sostenía desde hace meses, el BCRA anunció a mediados de diciembre pasado que en 2026 las bandas ajustarían según el último dato de inflación.

El esquema prevé que, si la cotización perfora el piso, el Central intervenga mediante la compra de reservas. Si alcanza el techo, deberá vender divisas. Este último escenario se dio en cuatro ocasiones durante el período electoral del año pasado.

A cuánto llegará el techo en julio

Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo registró un aumento del 2,1%, se actualizaron los límites de la banda cambiaria. Este indicador es la referencia clave para determinar el margen de flotación del dólar mayorista durante julio.

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Si se toma como referencia que el techo de la banda finalizará junio en $1806,92 —producto de la inflación del 2,6% de abril—, la aplicación del 2,1% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de mayo elevará ese límite máximo a una zona cercana a los $1844,87 para el cierre de julio.

Del otro lado, el precio más bajo que podría tocar el tipo de cambio oficial mayorista a finales del mes que viene será $754,14. En consecuencia, la desaceleración de la inflación se traduce en un ajuste más moderado del límite superior.