Este viernes, el dólar oficial minorista tiene una leve suba nuevamente y alcanza su valor más alto del año. Se trata del tercer aumento consecutivo de la semana en un contexto de mayor demanda por cobertura cambiaria a partir de un contexto internacional desfavorable y desarme de posiciones. En ese contexto, el riesgo país retoma la tendencia alcista de ayer y supera los 1000 puntos.

Además, el riesgo país trepa 107 unidades y se ubica en los 1038 puntos básicos. Es la marca más alta desde octubre del año pasado.

El tipo de cambio al que tiene acceso el público figura a $1590 en las pizarras del Banco Nación. De esa forma, suma $5 respecto de su último cierre (+0,3%). Solo esta semana registra un avance de $20, hasta máximos nominales históricos, y en lo que va del mes acumula $30 (+1,9%).

La cotización del dólar este viernes 20 de noviembre

Por su parte, el dólar mayorista profundiza la tendencia alcista que mantuvo en la semana: suma $7 (+0,4%) y se ubica en los $1572, el precio nominal más alto que tuvo registro. De ese modo, la brecha con el techo de la banda cambiaria ―hoy establecido en $1976,68― se achica hasta el 25,7%. En las primeras semanas de noviembre escala $38 (+2%).

En el mercado bursátil, el dólar MEP aparece en las pantallas a $1660,49, $16,73 más que su valor de apertura (+1%). El contado por liquidación (CCL) corta su racha alcista y cae $28,61 hasta los $1714,87 (-1,6%).

Gustavo Quintana, operador cambiario de PR, señaló que la escalada que el tipo de cambio evidencia en los últimos días se debe a una situación internacional “inestable”. Se lo atributó principalmente a la devaluación del real en Brasil, que ayer llegó a retroceder 1% y llevó a la intervención del Banco Central; y a la caída en los mercados del exterior. “Generan incertidumbre e inducen a fondos a salir de los mercados emergentes y tomar posiciones en activos de mayor calidad. Todo eso alimenta la demanda de divisas y tiene impacto en los precios”, explicó.

Los especialistas apuntan a las subas en los dólares financieros, que amplian brecha con el tipo de cambio oficial. El CCL se encuentra un 8,8% por encima del mayorista, aunque en la semana llegó a superar el 10%. El MEP está 5,6% por arriba.

El aumento de demanda por cobertura cambiaria en los mercados llevan a que se amplie la brecha con el dólar oficial (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, sostuvo que “la demanda de dólares se desplaza del mercado oficial a los financieros y a los futuros”. El volumen operado —impulsado por las coberturas del Estado— ya supera al mercado físico (US$410 millones frente a US$356 millones en el contrato de enero, con una suba diaria de US$240 millones en el interés abierto). “Con esa herramienta el Gobierno mantiene el oficial en $1.559, pero las dos cosas tienen un costo: cada contrato de dólar linked que se coloca saca pesos del sistema y suma un pasivo concentrado en enero”, evaluó.

Por su parte, el riesgo país hoy trepa 107 unidades y se ubica en los 1038 puntos básicos, de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, alcanza un nuevo máximo del año y se ubica en niveles de octubre de 2015, en la previa de las elecciones legislativas.

Alan Versalli, estratega de Cocos, señaló una relación entre la reciente presión sobre los dólares financieros y el deterioro de los bonos soberanos argentinos, que ayer cayeron hasta 3%. “Cuando aumenta la percepción de riesgo sobre la deuda argentina, los inversores pueden reducir su exposición a activos locales y buscar cobertura en moneda extranjera, presionando sobre los dólares financieros. A su vez, una ampliación persistente de la brecha puede reforzar la percepción de riesgo y traducirse en una mayor volatilidad financiera”, detalló.

Este panorama contrasta con los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas semanas que destacó la estabilidad cambiaria contra la escalada del riesgo país, que se lo atribuyó a factores de shock externo y al “riesgo kuka”. “No hay ‘riesgo Milei’. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei, eso hay que tener cuenta, y le veo un costado positivo. Subió el riesgo país y no sólo el dólar no subió sino que el Banco Central sigue comprando dólares para sostenerlo”, sostuvo este lunes y defendió la robustez del programa financiero de cara a 2027.