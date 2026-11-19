En medio del estreno de Gordon, la miniserie dirigida por Pablo Trapero que reconstruye el recorrido de Aníbal Gordon, desde sus robos y delitos comunes a fines de los años 60 y principios de los 70, Rodrigo de la Serna visitó Otro día perdido (eltrece). Sin embargo, un comentario durante la entrevista con Mario Pergolini desvió su protagónico y decantó en un incómodo momento en un móvil de LAM (América TV).

Luego de mencionar frente a Pergolini que no trabaja desde diciembre de 2025, mes en el que terminó de grabar la ficción que se acaba de estrenar en Netflix, Evelyn Botto le preguntó qué hizo durante el año. “Fue un año complicado a nivel personal”, lanzó el actor. Acto seguido, el conductor lo miró y omitió repreguntarle. “Bueno, lo dejamos acá”, le dijo.

Rodrigo de la Serna dijo que "tuvo un año difícil a nivel personal" y Pergolini decidió no preguntar

A raíz de aquella frase en el ciclo de Pergolini, desde LAM fueron en busca de la palabra del intérprete. Aunque la nota comenzó enfocada en el estreno y en la crisis laboral del sector audiovisual, el clima cambió por completo cuando la cronista quiso indagar en su intimidad: “Sos muy querido para los argentinos, por lo que representás, los personajes que has hecho y contaste que tuviste un año difícil en lo personal. ¿Tiene que ver con algo familiar? ¿Por dónde viene?”.

“Si es algo personal, corazón, no lo voy a ventilar, ¿me entendés?”, respondió el actor, lo que motivó la repregunta de la cronista: “¿Tiene que ver con alguna relación? Porque estuviste de novio hasta hace poquito”.

Rodrigo de la Serna y un gesto con la cronista de LAM que no pasó inadvertido (Foto: Captura TV)

“Tiene que ver con...”, alcanzó a decir De la Serna antes de cortar la frase de golpe al notar a qué ciclo correspondía el micrófono. “Claro, LAM. Beso grande, chicos. Viva la patria, que anden bien”, soltó y cerró el cruce con un beso a cámara y un gesto tocándole la cabeza a la cronista. Ya en el estudio, Ángel de Brito y su equipo comentaron lo sucedido: “Él abrió la puerta con lo que dijo. Si no quiere contar, está bien, tocar la cabeza es medio raro”, opinó el conductor.

En ese sentido, Pepe Ochoa reveló que la disputa involucraría cuestiones vinculadas a la cuota alimentaria y al régimen de convivencia de sus hijos menores, ambos fruto de su relación con Ludmila Romero. “Desde 2021, están en guerra total. Ellos dos no se hablan. Al principio, hubo problemas con la cuota alimentaria por cuánta plata pasaba”, agregó.

Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero en tiempos felices Instagram

Y continuó: “Del 2021 al 2023 tuvieron 15 acuerdos judiciales y me dicen que Rodrigo incumplía todos porque él viajaba, laburaba... Dividen el departamento. Ella compra un terreno, edifica su casa y, al día de hoy, Rodrigo no le dio un peso”.

Según señaló Ochoa, la disputa también se extendió al régimen de visitas y al tiempo que los menores pasarían en cada ciudad. “Él la llevó a juicio para exigir que los chicos estuvieran 10 días en Buenos Aires y 20 en Rosario”, relató y advirtió sobre el trasfondo económico del conflicto: “Ella no tiene dinero para afrontar un acuerdo legal y él se niega a ceder”.