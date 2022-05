En los últimos siete años el salario real en dólares se destruyó 86%

El salario de los argentinos se pulverizó un 86% en siete años. Incluso, hasta los más favorecidos cobran hoy lo que se considera un salario medio en los países vecinos, de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Focus Market.

La conclusión surge de analizar la Distribución del Ingreso en la Argentina que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) con datos que corresponden al último trimestre de 2021. Si se observa cuánto gana el decil más acaudalado del país, la cifra promedio es de $98.481. Son unos US$487,5. En comparación, en el año 2015 cobraba $44.160, lo que significaban unos US$3083.

“Cuando los policymakers indiquen que hay una mejora de la serie, siempre hace falta repensarlo en términos reales y no morir de nominalidad mientras se analiza en pesos corrientes, ya que se puede estar perdiendo el dato clave en esta comparativa: la pérdida de poder adquisitivo de más de un 80% en cada decil”, remarcó el informe.

En el otro extremo, si se mide al decil menos favorecido de la población, en el cuarto trimestre del año pasado alcanzó los $5953, cuando la inflación para este año se proyecta cerca del 60%. Es decir, son ingresos en dólares por US$29,49 mensuales. En cambio, a finales de 2015 los ingresos promedio alcanzaban los $3004, y la inflación era del 20%. En dólares, considerando que en ese entonces valía $14,85, representaban US$209,78.

Fuente: Focus Market en base a Indec

Para Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, la Argentina está teniendo “varios inconvenientes”. Desde el punto de vista macroeconómico, los desequilibrios fiscales y monetarios hicieron que en los últimos años la pérdida del valor del peso “destruya” el ingreso de los argentinos.

“Por otra parte, la contracara en la microeconomía es una economía que no crece en términos reales en los últimos años, por lo cual no se puede distribuir aquello que no se produce. El Estado insiste en tomar renta del sector privado para distribuir a los sectores socioeconómicos bajos, generando aún más desincentivos hacia la inversión privada. Un círculo vicioso que lleva hace una década y cada vez con mayor deterioro”, agregó.

Salario en dólares en países vecinos

Si se cruza la frontera y se compara los ingresos promedio en dólares de otros países, la Argentina registra las cifras más bajas. Teniendo en cuenta los datos del Indec, el ingreso promedio per cápita total de la población alcanzó los $32.192 para el período analizado. En otras palabras, 29 millones de argentinos cobran US$159,4.

En Brasil, al ver los datos oficiales del ingreso promedio en dólares, alcanza los US$267. En Chile, la cifra escala hasta los US$763. Uruguay es el que mejor se posiciona entre los países vecinos, ya que cobran en promedio US$1840.

“La Argentina no tiene solo un inconveniente de ingresos en su población, sino un problema con los fundamentos básicos de incentivos a la generación de riqueza para incrementar el nivel de ingresos de su población. Se intenta distribuir aquello que no se generó, por lo cual agrava cada vez más las bases para la mayor producción de bienes y servicios. Hay un concepto errado en que el crecimiento lo determina el consumo a esta altura. El crecimiento lo determina la inversión privada, quien genera los ingresos de la población para favorecer un mayor nivel de ahorro presente y consumo futuro. El resto es intento de adelantar consumos sin los recursos privados reales para hacerlo”, señaló di Pace.

Fuente: Focus Market a través de INDEC (Argentina), INE (Chile), INE (Uruguay), IBGE(Brasil)

El ejercicio también se puede hacer comparando al decil “más adinerado” de cada país. Mientras que los argentinos más ricos del país tienen ingresos promedio por US$487, para los chilenos la cifra es de US$865, para los brasileros de US$1181 y los uruguayos tocan los US$2228.

“Estos datos solo revelan que los supuestos ricos, solo reciben un poco menos de 500 dólares, es decir, un rico argentino equivale a un ingreso promedio de países como Brasil y continúa por debajo de países como Chile o Uruguay”, cerró.