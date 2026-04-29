Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este miércoles 29 de abril
Ayer la divisa oficial cerró a $1430 para la venta ; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en ese valor para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1380,00Venta$1430,00
Dólar blue
Compra$1410,00Venta$1430,00
Dólar tarjeta
Venta$1859,00
Dólar CCL
Venta$1485,60
Dólar MEP
Venta$1463,08
Dólar mayorista
Venta$1404,50
Euro
Compra$1590,00Venta$1690,00
La jornada cambiaria de este martes 28 de abril presentó una brecha mínima entre las principales cotizaciones, con el dólar oficial minorista que operó en $1430 para la venta, el mismo valor que el dólar blue.
De cuánto fue la inflación de marzo
La inflación de marzo volvió a acelerarse, lleva diez meses sin bajar y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. El Gobierno y los economistas privados creen que en este mes se ralentizará.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar
- Mayorista: $1404,50
- Oficial: $1430
- Blue: $1430
- Tarjeta: $1859
- MEP: $1463,08
- CCL: $1485,60
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, martes 28 de abril, a $1380 para la compra y a $1430 para la venta.
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