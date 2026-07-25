Este es el precio del dólar con el que abre el lunes 27 de julio

Una vez que concluya el cuarto fin de semana de julio, en el que no hay movimientos del mercado financiero, surge la inquietud del precio del dólar para el lunes 27 de julio, cuando abran los bancos.

Habitualmente, de no mediar sobresaltos en la economía local, tanto para el valor de compra como para el de venta, la cotización del dólar oficial abre con los mismos números que en su último día de cierre.

La cotización de cierre del dólar oficial Shutterstock

Este es el precio del dólar este lunes 27 de julio cuando abran los bancos

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizaba a $1470 para la compra y $1520 para la venta.

Por lo tanto, se toman esos valores para la apertura del lunes 27 de julio, que da inicio a la cuarta semana del mes.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1498,65 para la compra y $1545 para la venta.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

Dólar MEP: $1531,70

Dólar CCL: $1599,68

La cotización del dólar informal Shutterstock

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.