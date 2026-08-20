Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 20 de agosto
La moneda europea se ofrece este jueves 20 de agosto a un precio de $1720 para la compra y $1780 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 20 de agosto, a $1720 para la compra y $1780 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 2,99 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del jueves 20 de agosto
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1469,55 para la compra y $1515 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1513,20 para la compra y $1560 para la venta, que lo posiciona 2,97 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
- 2
Se aproximan tres días de una ciclogénesis que dejará tormentas con hasta 70 mm de agua, ráfagas de 60 km/h y la irrupción de aire frío polar: las zonas afectadas
- 3
Es uno de los autos más baratos del mercado y consume apenas 4,8L cada 100km
- 4
Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete, dijo que se confundió y puso un cero de más en su declaración jurada