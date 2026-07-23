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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 23 de julio

La moneda europea se ofrece este jueves 23 de julio a un precio de $1680 para la compra y $1740 para la venta, según lo informado por el Banco Central

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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 23 de julio
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 23 de julio

El euro opera hoy, 23 de julio, a $1680 para la compra y $1740 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.

Cotización del DÓLAR del jueves 23 de julio

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1459,85 para la compra y $1505 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1508,35 para la compra y $1555 para la venta, que lo posiciona 3,32 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

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