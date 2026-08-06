Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 6 de agosto

El euro opera hoy, 6 de agosto, a $1700 para la compra y $1760 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 1,80 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del jueves 6 de agosto

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1474,40 para la compra y $1520 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1493,80 para la compra y $1540 para la venta, que lo posiciona 1,32 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.