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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 20 de julio

La moneda europea se ofrece este lunes 20 de julio a un precio de $1680 para la compra y $1740 para la venta, según lo informado por el Banco Central

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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 20 de julio
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 20 de julio

El euro opera hoy, 20 de julio, a $1680 para la compra y $1740 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 1,82 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1650 para la compra y $1750 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.

Cotización del DÓLAR del lunes 20 de julio

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1455 para la compra y $1500 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1484,10 para la compra y $1530 para la venta, que lo posiciona 2 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

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