Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 20 de noviembre
La moneda europea se ofrece este viernes 20 de noviembre a un precio de $1700 para la compra y $1780 para la venta, según lo informado por el Banco Central
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El euro opera hoy, 20 de noviembre, a $1700 para la compra y $1780 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 1,80 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del viernes 20 de noviembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1537,45 para la compra y $1585 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1590,80 para la compra y $1640 para la venta, que lo posiciona 3,47 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
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