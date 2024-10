Hubo demoras: la AFIP devolverá percepciones por compras en dólares con la tarjeta a 300.000 personas

Escuchar

Con más demoras de lo previsto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aceleró la devolución de las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales por la compra de dólares para el ahorro o por usar la tarjeta de crédito o débito fuera del país. Se identificaron alrededor de 300.000 CUITs que cumplen con los requisitos, quienes recibirán los pesos en su cuenta bancaria entre octubre y abril de 2025.

Según fuentes oficiales le confirmaron a LA NACION , entre enero y septiembre AFIP reintegró $50.000 millones. Sin embargo, las solicitudes se acumularon a lo largo de estos últimos cuatro años y generó demoras. Actualmente, se devolverán las percepciones de los períodos fiscales hasta 2032, inclusive.

“Empezaron a devolver en marzo, abril y mayo, pero se acumularon otros años, cuando también hubo demoras relevantes. La Resolución 4815 no estableció un plazo para la devolución desde el momento en que se hace el pedido; solo dice que se puede pedir a partir del año siguiente que te hicieron la percepción. Cuando eso no está establecido, rige la ley de procedimiento administrativo y se establecen 60 días hábiles administrativos para que la AFIP lo resuelva, pero la realidad es que nunca se cumplió tampoco con ese plazo”, dijo Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

La devolución incluye el capital y los intereses devengados desde la presentación de la solicitud hasta la fecha de cobro. Por la devolución, reintegro y compensación impositiva, corre una tasa de interés del 3,19% mensual, por debajo de la inflación de los últimos meses.

El organismo realizará estas devoluciones de forma escalonada, durante un plazo de seis meses a partir de octubre, por lo que terminará de liquidarse los pendientes en abril del año entrante. El reintegro tomará en consideración el orden en que fue ingresada cada solicitud.

“Hay casos donde puede ser razonable que se demora porque, por ejemplo, puede parecer que la devolución que se pide es demasiado alta con respecto a los ingresos que tiene la persona. Es decir, hay cosas sujetas a fiscalización y es lógico que se revise. Pero ahora, que tienen identificados a 300.000 contribuyentes, no hay ninguna razón para diferir a seis meses. Creo que corresponde más un tema financiero, a cuestiones de caja, pero no es culpable la persona percibida que ni siquiera tendría que estar sujeta a esta percepción porque no es contribuyente de Ganancias ni de Bienes Personales”, cerró Domínguez.

Cuándo aplica la devolución

La percepción a cuenta de Ganancias se incorporó en septiembre de 2020, cuando el entonces gobierno de Alberto Fernández buscó desalentar la demanda de compra de dólares para el ahorro y aplicó una alícuota del 35% sobre el tipo de cambio minorista (que se suma al 30% de impuesto PAIS que empezó a regir en diciembre de 2019).

A lo largo de los años, ante la constante pérdida de reservas del Banco Central, la alícuota varió y llegó a ser del 100% en noviembre de 2023. Para seguir encareciendo la cotización, también se sumó un 25% a cuenta de Bienes Personales en octubre de 2023. Es decir: el dólar ahorro o turista llegó a tener una carga tributaria del 155% sobre el tipo de cambio minorista.

Actualmente, al tipo de cambio oficial se le aplica un 30% de impuesto PAIS y un 30% a cuenta de Ganancias para compra de dólares en el banco, servicios de streaming o pago en dólares con la tarjeta de crédito Shutterstock

En diciembre del año pasado, luego de que asumiera la nueva gestión de gobierno, hubo una devaluación del peso del 55%, se modificaron también las alícuotas sobre el dólar tarjeta y se eliminó el “a cuenta de Bienes Personales”. Actualmente, sobre el dólar oficial ($995 en el Banco Nación) aplica un 30% de impuesto PAÍS (no se devuelve) y un 30% a cuenta de Ganancias, por lo que la cotización asciende a $1592. Es el valor más alto del mercado de cambios.

En enero del año próximo, se le podrá pedir a la AFIP la devolución por las percepciones sufridas a cuenta de Ganancias durante el período 2024 o anterior. Esto aplica para aquellas personas que no estén alcanzadas por el impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales, pero que de todas formas se les cobró por adelantado cuando adquirieron dólares en el banco, pagaron servicios de streaming de proveedores del exterior (como Amazon Prime) o pagaron con la tarjeta de débito o crédito un viaje fuera del país.