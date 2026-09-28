La deuda argentina, bajo presión: el riesgo país trepó a 642 puntos y alcanza el valor más alto en 10 meses

Ya van doce ruedas consecutivas en las que el riesgo país sube. Ante una combinación de tasas de interés más altas en todo el mundo, una menor compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA) y el ruido político que empieza a influir en las decisiones de inversión, el índice se acerca lentamente a los 650 puntos básicos y marca el valor más alto en casi 10 meses.

Además, en una jornada negativa a nivel internacional, las acciones argentinas caen hasta 6% en la Bolsa de Nueva York y el dólar oficial minorista alcanza un nuevo récord nominal. Si bien el mercado estaba a la expectativa de que el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella sea positivo, finalmente retrocedió 5,9% y tocó el nivel más bajo de la gestión de Javier Milei.

En la primera rueda de la semana, el riesgo país trepa 33 unidades y alcanza los 642 puntos básicos (+5,42%), de acuerdo con Rava Bursátil. De esta manera, el índice elaborado por el JP Morgan -que mide la diferencia de tasa que pagan los bonos de mercados emergentes frente a los del Tesoro de Estados Unidos- llega al valor más elevado desde comienzos de diciembre de 2025, cuando cerró a 647 puntos.

“Los cálculos de los inversores ahora incorporan una nueva variable. A la mirada puntual sobre la macro y la política hacia 2027, el driver internacional se sumó a la discusión. En tanto y en cuanto las tasas largas de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense) no se estabilicen, para que los bonos argentinos dejen de desvalorizarse, la exigencia sobre el riesgo país será mayor. En otras palabras, al componente idiosincrático se le pedirá un esfuerzo ‘extra’ para compensar el ruido offshore”, señalaron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

Con ese escenario de fondo, los bonos soberanos en dólares operan en terreno negativo a lo largo de toda la curva de vencimientos. Mientras que los Bonares muestran bajas del 2,4% (es el caso del AL35D), los Globales retroceden hasta un 3,1% (GD46D).

Además, el dólar estadounidense se fortalece a nivel global (subió 2% en el último mes), lo que le mete una presión extra a las cotizaciones a nivel local. Así, el tipo de cambio mayorista cotiza a $1525,31, un avance de $0,87 frente al cierre anterior (+0,06%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se vende a $1550, unos $5 más frente al cierre del viernes (+0,3%). En este caso, es el valor nominal más alto del que se tenga registro. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1548,82, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el BCRA.

Los tipos de cambio financieros operan dispares. Por un lado, el dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1549,73, una leve baja de $2,77 (-0,2%). Por el otro, el contado con liquidación (CCL) sube $23,29 y cotiza a $1622,29 (+1,5%).

El dólar oficial toca los $1550

“En la última semana, a pesar de que el agro siguió liquidando a buen ritmo —estimamos a razón de US$150 millones por día—, el BCRA apenas compró US$29 millones, acumulando en lo que va del mes compras netas por US$232 millones. De mantenerse este ritmo, el mes cerraría con compras netas por solo US$270 millones. Si bien no es un número alarmante, es una luz amarilla considerando que la oferta del agro superaría los US$3000 millones, por lo que habría una persistente suba de la demanda que podría ponerle más presión al mercado en los próximos meses cuando la oferta del agro tienda a disminuir, salvo que los precios internacionales sigan subiendo”, señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

La Bolsa porteña tampoco tiene una buena jornada. Este lunes el índice accionario S&P Merval retrocede 2,1% y cotiza en 2.833.534 unidades, equivalente a unos US$1746 al contado con liqui (-3,5%). En el panel principal, las mayores bajas del día son para Cresud (-5,8%), Transportadora de Gas del Norte (-5,3%) y Telecom Argentina (-4,7%).

En línea con la caída que presentan los principales índices accionarios de Estados Unidos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también operan en terreno negativo. Los papeles de Central Puerto retroceden 6,6%, seguidos por Cresud (-5,7%) y Telecom Argentina (-4,2%).

“El Merval comenzó la semana por debajo de los US$1800, quedando apenas tres ruedas por delante para intentar mejorar la performance de septiembre. De todas formas, más allá de los factores locales, el contexto internacional seguirá siendo una referencia importante. Los rendimientos de los Treasuries continúan en niveles elevados y las expectativas de nuevas subas de tasas de la Fed siguen presentes, por lo que los próximos datos de actividad, inflación y empleo en Estados Unidos serán claves para las expectativas de tasas y, con ellas, para el apetito por riesgo a nivel global. A todo esto, se suma cómo puede evolucionar el conflicto en Medio Oriente, lo que va a influir en los movimientos de los precios del crudo”, apuntaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).