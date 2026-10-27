El riesgo país bajó tras el salto que provocó la elección en Brasil, pero sigue en el valor más alto en un año

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil no estaba prevista entre los inversores. Ante la sorpresa que generó el resultado, el lunes el mercado brasileño se tiñó de rojo y el efecto llegó hasta la Argentina. Sin embargo, tras el cimbronazo inicial, hoy los activos locales encontraron algo de alivio: la brecha cambiaria que se generó entre el dólar oficial y el MEP se cerró, mientras que el riesgo país retrocede algunos casilleros, aunque sigue en torno a los 750 puntos básicos.

El riesgo argentino, que mide el sobrecosto que paga el país para financiarse en los mercados internacionales, cede durante la rueda 17 unidades y se ubica en los 748 puntos básicos (-2,22%). De todos modos, es el valor más alto desde fines de octubre del año pasado, cuando el viernes previo a las elecciones de medio término el indicador que elabora el JP Morgan había llegado a tocar los 1081 puntos.

La baja del riesgo país es consecuencia de la suba que presentan los bonos soberanos en dólares. Los Bonares avanzan hasta un 0,7% (como es el caso del AL29D), mientras que los Globales presentan avances del 0,5% (GD35D).

“El resultado brasileño llegó en un momento especialmente desfavorable para los activos argentinos. La deuda soberana acumulaba varias semanas de desempeño débil y había comenzado a operar más en línea con créditos emergentes de mayor riesgo como el de Ecuador, que con los bonos de las economías más relevantes de la región. La divergencia indicaba que el deterioro de los bonos argentinos no podía explicarse únicamente por factores internacionales y que el riesgo político local ya tenía un peso relevante en los precios”, expresaron desde el Comité de Inversiones de Criteria.

El discurso de Lula Da Silva tras ser reelecto nuevamente como presidente de Brasil hasta el 2030

En el mercado accionario, la Bolsa porteña cae 1,7% y cotiza en 97.585 puntos, por efecto de la caída que presentan hoy los dólares financieros. En el panel de acciones líderes, las mayores bajas correspondieron a Transportadora de Gas del Norte (-3,7%), Edenor (-3,4%), Telecom Argentina (-3,4%), Transportadora de Gas del Sur (-3%) y Ternium Argentina (-2,4%).

En cambio, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan dispares, con algunas subas que contrastaron con los fuertes retrocesos del lunes. Por un lado, se destacan las alzas de Irsa (+2,5%), Ternium (+1,7%) y Cresud (+1,3%). Por el otro, caen los papeles de Globant (-5,2%), Telecom Argentina (-2,6%) y Corporación América (-2,5%).

“Las elecciones en Brasil se llevaron puestas al Merval justo cuando el mercado local empezaba a mostrar señales de resurrección. El tamaño del mercado local amplifica cualquier shock externo. Un evento en el país vecino alcanzó para torcer una rueda que venía con otro tono. Lo ‘bueno’, con muchas comillas, es que varias caídas ya estaban precompensadas por la suba del viernes, y muchas acciones fueron recortando pérdidas a medida que se recuperaba el Bovespa”, agregaron desde Delphos Investment.

Para dimensionar, el ETF brasileño, EWZ, cayó un 19,6% el lunes. La venta masiva de acciones fue de US$10.000 millones, un récord absoluto en su historia y que para los analistas de la sociedad de bolsa “recordó a los argentinos lo vivido en 2019″ tras la victoria de Alberto Fernández. Hoy, el índice rebota un 1%.

Se cerró la brecha entre el MEP y el oficial

Dólar hoy

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1538,18, equivalente a una caída de $2,24 frente a la rueda anterior (-0,15%). Para los analistas de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), la expectativa de un real más débil tras el resultado electoral le “pone presión” a la competitividad cambiaria argentina y, de sostenerse, podría restar margen a la acumulación de reservas.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantuvo estable a $1560. Al observar las cotizaciones del resto de las entidades financieras del país, el precio promedio del mercado fue de $1559,93, según el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

Los tipos de cambio financieros tienden a la baja. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1560,08, unos $14,32 menos que ayer (-0,9%), por lo que cierra la brecha cambiaria que se había generado ayer con el oficial. En tanto, el contado con liquidación (CCL) cede $25,48 y cotiza a $1657,17 (-1,5%).