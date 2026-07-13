Mercados: sube el petróleo y caen los activos argentinos tras una nueva escalada en Medio Oriente

El fin de semana volvió a escalar la tensión entre Estados Unidos e Irán, una noticia que este lunes tiñe de rojo a las pantallas financieras del mundo y vuelve a impulsar el precio del petróleo. El mercado argentino tampoco queda ajeno a la tendencia global, y muestra una caída tanto en los bonos como en las acciones.

En la primera rueda después del fin de semana extra largo, la Bolsa porteña retrocede 0,6% y cotiza en 3.259.695 unidades, equivalentes a unos US$2074 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-1,3%). Las mayores bajas se observan en las acciones de BBVA (-3,3%), Banco Macro (-2,6%) y Sociedad Comercial del Plata (-2,6%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan con variaciones dispares. Los papeles de Globant se destacan con un alza del 7,3%, seguidos por los de las energéticas YPF (+3,4%) y Pampa Energía (+1,3%), estas últimas como consecuencia de la suba del petróleo. En tanto, caen los bancos, sobre todo BBVA (-3,9%), Banco Macro (-3,7%) y Grupo Financiero Galicia (-3,3%).

“La semana arranca con el petróleo nuevamente en foco, después de que se intensificaran los cruces entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. La suba del crudo y la mayor tensión sobre el estrecho de Ormuz pueden volver a darle impulso a las compañías locales de petróleo y gas, aunque también suman algo de volatilidad al mercado”, remarcaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Hoy, el precio del Brent trepa 9,3% y cotiza a US$83,14 el barril.

El estrecho de Ormuz vuelve a estar en el centro de atención Amirhosein Khorgooi - ISNA

En cuanto al riesgo país, este lunes el indicador avanza dos unidades y se ubica en 404 puntos básicos (+0,5%). De todos modos, se trata de uno de los valores más bajos desde abril de 2018, mientras que la expectativa del mercado está puesta en que próximamente perfore la barrera de los 400 puntos.

La suba del riesgo país es consecuencia de la caída que presentan los bonos soberanos en dólares, luego de que este lunes los tenedores de bonos recibieran en sus cuentas comitentes el pago de capital e intereses. Mientras que los títulos Bonares retroceden 0,5% (AL35D), los Globales también ceden 0,5% (GD30D).

“Desde la presentación del programa financiero 2026-2027, el riesgo país argentino mostró una compresión adicional. La presentación de una hoja de ruta es una buena señal para el mercado, sobre todo teniendo en cuenta los abultados vencimientos a los que se enfrenta la Argentina el año que viene, que estará marcado por la elección presidencial de octubre", sumaron desde Invertir en Bolsa (IEB).

El dólar oficial operó ligeramente hacia la baja

Dólar hoy

El dólar oficial minorista cerró este lunes en las pizarras del Banco Nación a $1505, una ligera baja de $5 frente al cierre del miércoles pasado (-0,3%). Como el precio varía de una entidad financiera a otra, el dólar oficial promedió los $1508,83, de acuerdo con el relevamiento diario que hace el Banco Central (BCRA) sobre los principales bancos.

El tipo de cambio oficial mayorista terminó la rueda a $1483,29, equivalente a una baja de $4,43 con respecto al cierre previo (-0,3%). Actualmente, el piso de la banda de flotación se ubica en $763,50, mientras que el techo alcanza los $1822,74.

Los tipos de cambio financieros muestran variaciones dispares. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1522,47, unos $0,97 menos que el cierre previo (-0,1%). El contado con liquidación cede $9,36 y cotiza a $1570,03 (+0,6%).