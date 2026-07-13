Cuánto sale viajar hoy para ver ver a la Argentina pasado mañana contra Inglaterra

“Es un partido de fútbol, no hay nada más que eso”, dijo Lionel Scaloni sobre el duelo que la Argentina e Inglaterra disputarán el próximo miércoles en Atlanta por las semifinales del Mundial. Sin embargo, para muchos hinchas el encuentro tiene un componente simbólico ineludible: a 40 años del recordado partido de “la mano de Dios”, están dispuestos a desembolsar miles de dólares para no perderse la cita.

Según Julián Gurfinkiel, cofundador y CMO de Turismocity, todavía quedan algunas alternativas para viajar. Un vuelo a Atlanta con tres escalas, con salida hoy, cuesta US$726, mientras que si la partida es mañana, el precio asciende a US$826. En cuanto al alojamiento, señaló que todavía es posible conseguir hoteles desde US$200 por noche.

“El factor más determinante es la entrada. Hoy, en la reventa, hay tickets desde US$3500, aunque a último momento a veces aparecen opciones por alrededor de US$1000”, explicó.

De acuerdo con un relevamiento de LA NACION, las entradas más económicas en reventa, ubicadas en los sectores más alejados del campo de juego, se ofrecen desde US$2000. En tanto, los tickets de categoría 1, más próximos al césped, parten de los US$3500. Los paquetes hospitality, que incluyen acceso a palcos VIP y otros beneficios, se consiguen desde US$10.000.

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Con esos valores, un viaje organizado por cuenta propia demandaría al menos US$3126, considerando un pasaje aéreo con escalas, dos noches de alojamiento y la entrada más económica disponible. El cálculo no contempla el pasaje de regreso, en caso de que el viajero decida permanecer en Estados Unidos para asistir a la final.

Por su parte, Almundo lanzó nuevos paquetes para asistir a la semifinal en Atlanta. La propuesta incluye una entrada de categoría 3, tres noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas (del 13 al 16 de julio), traslados, asistencia al viajero y acompañamiento en destino. Los precios parten de US$7338 más impuestos por persona, en base cuádruple y sujetos a disponibilidad al momento de la reserva. El paquete no incluye el pasaje aéreo.

En cuanto a los vuelos, dijeron que un pasaje directo a Atlanta con salida hoy, lunes 13, y regreso el 17 de julio cuesta desde US$3285. Otra alternativa es volar a Miami y sumar un tramo interno hasta Atlanta. En ese caso, el costo total del viaje parte de US$2240 para esas fechas. Si se combina esa opción aérea con el paquete turístico, el desembolso asciende a partir de US$9578, más impuestos.

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“La comercialización de los paquetes para los octavos y los cuartos de final superó nuestras expectativas. A pesar del escaso margen entre la definición de cada partido y la decisión de viaje de los pasajeros, logramos vender la totalidad de los cupos disponibles, lo que nos genera muy buenas perspectivas de cara a las próximas instancias del torneo”, cerró Martín Crippa, ejecutivo de Eventos Deportivos de CVC Corp Argentina.