Mercados: tras el triunfo de LLA, suben bonos y acciones

La Libertad Avanza logró mostrarse fuerte en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque con baja participación del electorado, la lista encabezada por Manuel Adorni recibió el 30% de los votos y significó un espaldarazo para el oficialismo que le permite seguir adelante con las reformas económicas, según interpreta el mercado.

A pesar de ser una rueda negativa a nivel internacional, luego de que la calificadora de riesgo Moody’s redujo la calificación de deuda de Estados Unidos el viernes a última hora de la tarde, en la Argentina los acontecimientos locales pesan y se despega de la tendencia global. Así, los dólares tienden a la baja, suben los bonos soberanos y las acciones trepan hasta 9% en Wall Street.

“Ya votaron cinco provincias y, en comparación con 2023, La Libertad Avanza es el único que gana votos. El kirchnerismo y el PRO pierden electorado. Los mercados deberían recibir favorablemente el resultado y deberíamos ver subas, tanto en bonos como en acciones, así como un dólar más fortalecido. Si el mundo acompaña, claro”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

Los efectos de la victoria del oficialismo se ven reflejados en el mercado accionario. La Bolsa porteña arranca la semana con un alza del 2,5%, envión que la lleva a cotizar a 2.375.642 unidades. Al ajustar este último valor por el contado con liquidación, es equivalente a US$2049, la cifra más alta desde comienzos de febrero.

En el panel principal del S&P Merval, conformado por aquellas compañías con mayor volumen de operaciones en el mercado, se destacan las acciones de Banco Supervielle (+7,7%), Telecom Argentina (+5,3%), Banco Macro (+4,4%), BBVA (+4,2%) y Metrogas (+4,2%).

Los números en verde también pueden verse entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), sobre todo las empresas financieras. Los papeles del Banco Supervielle trepan 9,4%, mientras que Telecom sube 7,3%, el Banco Macro avanza 6,9% y BBVA, un 6,6%.

“El Gobierno logró nacionalizar la elección de CABA. O sea, la oposición no logró instalar los problemas de la Ciudad, lo que prevaleció es auditar la gestión. Esa es la razón fundamental del porqué suben hoy los bonos y las acciones. Pero, además, los resultados sorprendieron. La diferencia con el Pro no estaba en precios. El Gobierno confirma que puede ganar elecciones en distritos claves y, de paso, prácticamente echar por tierra al Pro. Esto creemos que el mercado no lo leyó todavía. La sorpresa dejó de lado que Santoro representa a una fuerza que no parece abatida ni mucho menos. ¿Qué sucedería si el Gobierno llega apretado a octubre? Uno tiende a pensar que necesitaría al Pro", explicó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

A ese escenario, el analista suma otro factor. La calificadora de riesgo Fitch le subió la nota a la Argentina la semana pasada, a CCC+, lo que ayuda al rally local que hoy va a contramano de la tendencia global. “La suba es toda por razones locales. Aún está muy vivo en el electorado el 2019. El país sabe que las elecciones de octubre son clave y lo que un paso en falso del gobierno podría generar. Por eso fue tan importante la elección de ayer", completó.

En cuanto a los bonos soberanos de deuda, hoy también arrancan la semana en terreno positivo. Los Bonares presentan alzas del 1,79% (AL30D), mientras que los títulos Globales avanzan un 1,91% (GD30D). Por el momento, el riesgo país se mantiene estable en los 651 puntos básicos.

“La reacción del mercado es bastante positiva. A pesar de que se trata de una elección subnacional, el oficialismo trató de nacionalizarla lo más posible, apalancándose, por supuesto, en la imagen positiva y en la figura de Javier Milei, como si fuese una especie de referéndum. Las acciones suben entre 4% y 5%, los bonos casi 2%, mientras que el peso se mantiene estable en un día complicado para la deuda de Estados Unidos, tras la noticia del cierre del viernes de que Moody’s bajó el score crediticio de la deuda americana. La elección dejó muy bien parado al Gobierno de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires (el 7 de septiembre) y le da un poco de aire con respecto al rumbo y la sostenibilidad del plan económico", sumó Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold.

Por el momento, el dólar oficial se mantiene estable a $1160 en las pizarras del Banco Nación, de referencia para el resto del mercado. El precio es similar en el resto de las entidades financieras, ya que el valor promedio del mercado se ubica en $1160,47, de acuerdo con el relevamiento diario de bancos que hace el Banco Central (BCRA).

En cambio, el dólar oficial mayorista abre el lunes a $1131,86, equivalente a una baja de $10,39 con respecto al cierre anterior (-0,91%). Desde que el Gobierno anunció el nuevo régimen cambiario de flotación por bandas, esta cotización se mantuvo en torno a los niveles actuales, aunque desde el Ejecutivo esperan que lentamente el tipo de cambio tienda a acercarse a los $1000.

“Fue una elección competitiva, con el momentum hacia el final, claramente del lado de La Libertad Avanza. Esta victoria mejora aún más la gobernabilidad, lo que esperamos que respalde al programa económico. El oficialismo logró derrotar al peronismo a pesar de dividir el voto de centroderecha y derecha para ganarle al PRO. La transferencia de votos del PRO hacia LLA fue alta, consolidando a LLA como el principal partido ‘antikirchnerista’. Este resultado, junto con el buen desempeño en las provincias del norte el domingo anterior, marca un inicio sólido para el gobierno en un año electoral clave“, dijeron desde la sociedad de bolsa Balanz.

Los tipos de cambio financieros también tienden a la baja. El dólar MEP, que en épocas de cepo cambiario se convirtió en una alternativa para que los argentinos se dolaricen legalmente, retrocede $14,24 y cotiza a $1140,88 (-1,2%). El contado con liquidación (CCL), herramienta usada para enviar las divisas a una cuenta bancaria fuera del país, muestra una caída diaria de $21,61 y aparece en pantallas a $1157,21 (-1,8%).

El dólar blue, por su parte, se negocia a $1170 en las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña. Se trata de una suba de $5 frente al cierre del viernes (+0,4%).