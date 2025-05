“No tiene sentido”: la definición de Martín Tetaz sobre la evolución del dólar

“Eso dejó de ser una discusión”, planteó el diputado radical Martín Tetaz, al analizar la evolución del tipo de cambio tras la flexibilización del cepo a mediados de abril. En diálogo con LA NACION, el economista planteó que “ya no se puede hablar de atraso cambiario” y afirmó que el ajuste por una eventual escasez de divisas se dará por un movimiento de su cotización.

-¿Cómo ve el nivel del dólar?

-Lo que había era un nivel de tipo de cambio fijado por un burócrata, que no podía ser nunca el nivel de tipo de cambio de equilibrio, salvo de casualidad. Conceptualmente, estaba mal y estaba dejando al país con US$15.000 millones menos en por año, que era el déficit de la cuenta corriente con el esquema de dólar blend, que te hacía que parte de las divisas se liquidaran por afuera del Banco Central. Todo eso, con la salida del cepo, se terminó. Ahora hay un solo tipo de cambio y hay un precio de la economía. Si ese precio es más barato hoy que lo que muchos esperaban, tiene que ver con que estamos en el medio de la cosecha y hay más afluencia de dólares. Si la economía crece y hay más demanda de dólares, habrá que ver si aparecen por la cuenta capital inversiones, el tipo de cambio se podrá mantener. Si no aparecen inversiones o hay un mal resultado electoral en octubre y algunas inversiones se van, pues entonces el nivel de equilibrio del tipo de cambio será un poco más alto. Pero ahora ya esa es una discusión que dejó de ser una discusión. Ya no se puede hablar más de atraso cambiario.

Evento Amcham 2025 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires Fabián Malavolta - LA NACION

-¿Por qué?

-Ahora no tiene sentido. Ahora hay un precio, a vos te puede parecer más barato, más caro, pero ese precio refleja la escasez relativa de divisas que hay. Entonces, si escasean las divisas porque no entran inversiones, lo que va a pasar es que el tipo de cambio de equilibrio va a ser un poco más alto y no pasa nada. No hay una crisis cambiaria, no hay una crisis en actividad económica, salimos con normalidad. Antes lo que te iba a pasar era que ibas camino a una devaluación impuesta por el propio Gobierno y, por lo tanto, una crisis cambiaria.

-Vemos los datos de un crecimiento en las importaciones. ¿Qué dinámica observa en ese sentido?

-Esa era la dinámica esperable. Por eso a nosotros nos preocupaba mucho la demora en la salida del cepo, porque la principal herramienta para que ese crecimiento de la demanda de importaciones no hiciera explotar el sector externo era justamente el tipo de cambio. Ahora hay una carrera que se está jugando, que es que van a crecer la demanda de importaciones y va a crecer el déficit de la cuenta corriente con el crecimiento de la economía. Eso siempre ocurre así. Pero al mismo tiempo tienen que entrar inversiones para financiar ese déficit. Si eso se da en esa misma velocidad, no hay ningún problema, el tipo de cambio se va a mantener sin cambios. Si eso no se da a la misma velocidad y las inversiones tardan en entrar porque están esperando el resultado de octubre, entonces el tipo de cambio va a tener que ajustar o la economía va a crecer un poco más despacio. No pasa nada con eso.

Dolares Shutterstoc - Shutterstock

-Hay un debate que tiene que ver con el rol del Banco Central y esta decisión de comprar o no comprar, como estableció en el acuerdo, dentro de la banda, ¿cuál es su visión?

-Está claro que el acuerdo implica comprar, porque el acuerdo implica un crecimiento de las reservas netas de manera importante. Para cumplir la meta de junio, tienen que crecer casi US$5000 millones. Eso es consistente con una liquidación de una cosecha que está pleno y donde el BCRA compra inclusive en la banda. O sea, el BCRA lo que no puede hacer es vender dólares, mucho menos los dólares que le da el FMI. Pero sí puede comprar, y creo que es lo que va a empezar a hacer.

-¿Cómo observa la evolución del poder adquisitivo de la población, de los salarios y las jubilaciones?

-La recomposición de ingresos solo tiene un aliado, que es que baje la inflación. Ahora, por cómo se oficializó la salida del cepo y todos los rumores que hubo en torno a la salida del cepo, se dispararon un poco los precios de ese sendero de inflación, que venía bajando hasta el mes de enero, donde salarios y jubilaciones venían recuperándose de ‘a puchitos’. Eso se detuvo en febrero, marzo, abril. Ahora el desafío es que empiece a bajar de vuelta la inflación y que se vuelvan a recomponer. Y eso va a ser un proceso muy gradual. Los salarios han perdido 25% de la capacidad adquisitiva en los últimos cinco años. Eso no se va a recuperar en un año, pero lo que vas a empezar a ver es una acumulación de pequeñas recuperaciones en la medida que la inflación baje, que le empiecen a ganar, en promedio, 0,5 o 0,1 por mes, de manera tal de que en un año, en un año y medio veas recomposición del ingreso.