Por qué volvió a subir el dólar y qué puede pasar con la cotización tras tocar máximos de 2026

Este miércoles el dólar oficial volvió a subir y en algunos bancos se llegó a vender por encima de los $1500. En tanto, el blue trepó $25 en una sola jornada y se ubicó en el valor más alto del año.

El dólar oficial minorista ayer sumó $5 (+0,3%) hasta los $1495 para la venta en el Banco Nación. El precio promedio de los bancos rondó $1498,04, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

De todos modos, al observar a cuánto cotizó la moneda extranjera en distintos bancos, en algunos casos se ofreció a $1500. En el Supervielle cerró a $1507,50 para la venta y fue el valor más alto de la jornada.

Aunque se trató de una leve suba, en las últimas ruedas mantuvo una tendencia alcista y en lo que va del mes acumula una suba de 4,5%. Este incremento llevó a la divisa a niveles hace seis meses: la última vez que el oficial cotizó a $1495 fue el 5 de enero.

Por su parte, la cotización mayorista sumó $7,96 (0,54%) y llegó a $1478,75. En lo que va de junio, acumuló una suba de 5%. No presentaba valores similares desde hace seis meses: el 2 de enero había tocado los $1475. Así se comprimió la brecha con el techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1797,67, hasta 17%.

El dólar blue fue uno de los tipos de cambio que más aumentó ayer. En la City porteña se pudo encontrar a $1530 para la venta, $25 más que el cierre del día anterior (+1,66%). Así, alcanzó su valor más alto del año, dado que la última vez que se encontró en estos niveles fue a fines de 2025.

¿Cómo cotizó cada tipo de dólar este miércoles?

El dólar contado con liquidación (CCL) saltó $27,09 (+1,7%) hasta los $1580,44, lo que lo convirtió en la cotización más cara del mercado cambiario. El dólar MEP se mantuvo estable y cerró a $1505,75.

¿Qué puede pasar con el dólar?

Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros, observó que la presión que viene teniendo el dólar a nivel local es porque “se está reactivando la demanda y el flujo de dólares financieros estaría menguando”. Y agregó: “A nivel internacional, el dólar se está fortaleciendo, empujado por la expectativa de que la Fed suba la tasa de interés”.

Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, hizo hincapié en el fortalecimiento del dólar en el mundo. “Desde principios de junio tenemos un dólar más fuerte en el mundo que ha elevado el tipo de cambio nominal en la mayoría de las monedas”, explicó. Este escenario incluye al peso argentino y "la demanda por cobertura ante un escenario de dólar más fuerte se incrementa“.

Este gráfico muestra la variación acumulada del valor de diversas monedas frente al dólar estadounidense entre fines de febrero y hoy, donde se ve que las monedas todas han perdido valor frente al dólar en la última semana F2 Soluciones Financieras

Pese al movimiento, los analistas consultados por LA NACION descartan, por ahora, un escenario de tensión cambiaria. Por el contrario, consideran que la corrección era esperable luego de varios meses de atraso relativo y proyectan que el tipo de cambio continuará ajustándose gradualmente durante el segundo semestre para no perder terreno frente a la variación de precios.