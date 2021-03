Proyecciones: a cuánto llegara el dólar y hasta dónde trepará la inflación en 2021

Con una inflación acumulada del 7,8% en dos meses, pareciera que el Gobierno se quedó corto con sus estimaciones: de acuerdo con el Presupuesto 2021, tienen previsto un aumento generalizado de los precios del 29%. Pero, para el mercado, “más que una meta es una expresión de deseo”, ya que a fin de año la cifra se encontrará más de 17 puntos porcentuales arriba.

Al menos eso se desprende del informe LatinFocus Consensus Forecast de este mes, el cual recoge las proyecciones económicas de alrededor de 40 consultoras y bancos. Según el trabajo, la inflación será del 46,4% para 2021, mientras que en 2022 alcanzará un 38,5%.

“De cara al futuro, la inflación se acelerará debido al financiamiento monetario del déficit fiscal a través de una expansión sostenida de la base monetaria”, señaló el informe. La proyección más benévola provino de Gabriel Rubinstein y Asoc., con una inflación acumulada del 31% para este año.

En cambio, las estimaciones más alarmistas fueron de JPMorgan (55%) y UBS (54,9%).

“Hoy ya estamos viendo la inflación, no es una proyección. Algunos precios comenzaron a descongelarse, hay una inercia propia por toda la emisión que hubo el año pasado, además de que por la pandemia muchos valores se habían mantenido estáticos. Entonces, estos meses los precios comenzaron a corregirse y genera una inflación muy difícil de controlar”, explicó Juan Ignacio Paolicchi, analista de la consultora Empiria.

Para el mercado, la inflación será de 46,4% para 2021 Juan MABROMATA - AFP

El PBI se recupera

La buena noticia es que los especialistas esperan que el Producto Bruto Interno (PBI) repunte, luego de un 2020 golpeado por la pandemia de coronavirus. Con la recuperación de la actividad interna y el fortalecimiento de la demanda externa, el mercado prevé que la economía rebote un 5,8% en 2021 (0,6 p.p más que la medición pasada).

¿La razón? El arrastre estadístico. “Para calcular el PBI de un año, se toma como referencia el último trimestre del año anterior. Después del golpe que tuvimos en 2020, ahora son todos números buenos. En diciembre pasado la economía cerró creciendo a un buen ritmo, incluso más de lo que esperaba el mercado y hasta el propio Gobierno”, explicó Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

El número es más optimista que el 5,5% que estimó el Ejecutivo en el Presupuesto 2021, aunque bastante por debajo del 7% que estima ministro de Economía, Martín Guzmán.

Sin embargo, desde el FocusEconomics advirtieron: “La inflación galopante, los desequilibrios macroeconómicos y los controles de capital limitarán el alcance del repunte, mientras que las renegociaciones prolongadas de la deuda y un lento lanzamiento de vacunas plantean riesgos a la baja”.

Dólar

En los primeros meses del año el dólar se mantuvo relativamente estable. Actualmente el dólar oficial cotiza a $96 en la pizarra del Banco Nación y el mayorista a $91,13. En tanto, el blue se vende a $143 en el mercado paralelo, más de $15 abajo que el dólar “solidario” ($158,81).

Pero, para los próximos meses, el mercado asegura que el peso está destinado a debilitarse debido a una inflación de dos dígitos y una “economía frágil”. Ante tal escenario, el panel de LatinFocus Consensus Forecast proyecta un dólar oficial mayorista a $123,39 para diciembre de este año.

“El Gobierno arrancó el año tranquilo porque tuvo la dicha de que los precios de la soja crecieran significativamente, por lo que pudieron calmar la brecha. Pero el Gobierno no tiene muchas reservas, entonces en algún momento tendrá que corregirse. Probablemente no sea antes de las elecciones, ya que se va a intentar atrasar el tipo de cambio real y así generar una sensación de bienestar. Ahora, pasado octubre, el Gobierno va a tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional y un pedido probablemente sea la normalización del mercado cambiario”, agregó Paolicchi.

Desempleo y consumo privado

En febrero el índice de confianza del consumidor se posicionó en 37,8, cuando el mes anterior la cifra había sido del 38,2, de acuerdo con la Universidad Torcuato di Tella (UTDT). En otras palabras: el pesimismo sobre las condiciones económicas generales se acrecentó en la población.

Sin embargo, la contracara del estudio fue que los hogares también mostraron una mayor disposición a comprar artículos caros y se vieron un poco más positivos sobre la futura situación financiera personal. Por esa razón, las consultoras afirmaron que el consumo privado registrará un rebote de 6,5% en 2021

Pero los indicadores relacionados al mercado laboral no parecen mejorar y la tasa de desocupación seguirá conteniendo dos dígitos. Según las estimaciones de Latinfocus, la Argentina cerrará el año con un desempleo del 11,7%, mismo número que registró el Indec en el tercer trimestre de 2020.

“Para estas desocupado, una persona tiene que cumplir con dos requisitos: no tener trabajo y estar buscando activamente uno. Durante el año pasado, sobre todo en época de pandemia, mucha gente perdió su trabajo y no podía buscar uno nuevo porque no tenía internet, no podía salir de su casa o no sabía cómo hacerlo. Por eso, por un tema metodológico, no aumentó tanta la desocupación según el Indec. Es un problema que le hubiera pasado a cualquier Gobierno”, diferenció Rajnerman.

Para llegar a los niveles prepandemia (en el cuarto trimestre de 2019 la tasa de desocupación fue del 8,9%), las consultoras temen que habrá que esperar más allá del 2025, año en que se prevé una desocupación del 9%.