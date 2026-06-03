Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que mensualmente distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad social) reciben en junio una actualización de la prestación, y entre quienes la cobran surge la inquietud de si los beneficiarios de la AUH cobran aguinaldo en junio 2026.

Los titulares de la AUH no cobran aguinaldo Pixabay

Debido a que en el sexto mes del año se liquida la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) es importante saber a quiénes les corresponde este pago y quiénes quedan excluidos de la suma adicional.

¿Los beneficiarios de la AUH cobran aguinaldo en junio 2026?

La ley 23.041 establece el pago del SAC para la actividad privada, administración pública y empresas del Estado. A su vez, se incluye a las personas que forman parte del régimen previsional, es decir los jubilados y pensionados. Por lo tanto, los beneficiarios de la AUH no están alcanzados y no cobran este dinero extra en junio.

A las asignaciones, que reparte de manera mensual el organismo previsional, no les corresponde el concepto de aguinaldo, ya que son montos fijos que reciben actualización y difieren de las prestaciones previsionales que sí cobran en junio la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).

De las entregas mensuales que realiza el organismo previsional, las únicas a las que les corresponde el pago del aguinaldo son las jubilaciones y pensiones, ya que estos beneficiarios están incluidos en la nómina del sistema previsional argentino.

Cuándo cobro la AUH en junio de 2026

A continuación figura el cronograma de acreditaciones de la AUH para el mes de junio; quienes, además, reciben la Prestación Alimentar, cobrarán esa suma de dinero en la misma fecha que la asignación principal.

Terminación de DNI Fecha de pago DNI terminados en 0 8 de junio DNI terminados en 1 9 de junio DNI terminados en 2 10 de junio DNI terminados en 3 11 de junio DNI terminados en 4 12 de junio DNI terminados en 5 16 de junio DNI terminados en 6 17 de junio DNI terminados en 7 18 de junio DNI terminados en 8 19 de junio DNI terminados en 9 22 de junio

En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A quiénes les corresponde el pago de la AUH

Esta asignación está dirigida al los siguientes grupos poblacionales:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses

En caso de no contar con la Clave de Seguridad Social, quienes lo deseen pueden crearla desde el apartado Mi Anses.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Allí deben seguir una serie de pasos sencillos para poder operar desde el sitio: