Dólar. Diez claves para entender cómo afectan al bolsillo las nuevas medidas

Las medidas traen cambios tanto en las posibilidades de gastar en dólares como de ahorrar en moneda extranjera

El Gobierno definió ayer una serie de medidas cambiarias destinadas a limitar el uso de dólares por parte de los argentinos y contener así la merma en las reservas del Banco Central (BCRA). Si bien algunas de las decisiones tomadas apuntan a afectar el acceso a moneda extranjera por parte de las grandes empresas, otras tienen un impacto mucho más cercano.

Entre otros puntos, las medidas presentadas ayer por el presidente del BCRA, Miguel Angel Pesce, traen cambios tanto en las posibilidades de gastar como de ahorrar en dólares, tal como vienen haciendo en los últimos meses cerca de cuatro millones de personas en el país.

¿Se limita el cupo mensual de US$200?

El cupo mensual de US$200 por persona autorizado por el Gobierno para comprar dólares para atesoramiento no se reduce, pero las nuevas medidas lo vuelven, en los hechos, más restrictivo. Los gastos en dólares pagados con tarjeta de débito o crédito, que antes no interferían con el cupo, ahora son incluidos en ese monto. Y, si exceden los US$200, son descontados del cupo de los meses siguientes.

"Si uno gastó US$1000 en un mes, por cinco meses no podrá comprar dólares para atender otras compras o para ahorro", explicó Pesce cuando presentó las medidas.

¿Aumenta el precio del dólar para atesoramiento?

El Central impuso una retención extra del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales, con lo que elevó el precio efectivo de acceso a la divisa de $103 a casi $131. Es decir, si para acceder a los US$200 permitidos antes una persona necesitaba desembolsar $20.600, hoy debería destinarles $26.200.

El nuevo valor del dólar surge de sumarle a la cotización minorista, que cerró ayer a $79,36, ya no solo el 30% del impuesto PAIS ($23,80), sino también la retención antes mencionada, que se aplica sobre el valor de compra inicial de la divisa (otros $27,78). Así, el precio efectivo de compra sería de $130,94

¿Se encarecen los consumos en moneda extranjera?

Todos los consumos en moneda extranjera realizados con tarjeta de débito y crédito tendrán, además del 30% de recargo correspondiente al impuesto PAIS, una percepción adicional del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. Quienes no paguen estos impuestos, podrán solicitar la devolución.

Además, todas estas operaciones se irán descontando del cupo de US$200 mensual que tiene contribuyente para comprar dólares por canales legales.

¿A partir de cuándo rigen las medidas?

Según informó la AFIP, la nueva retención entra en vigencia a partir de este miércoles 16 de septiembre y alcanza únicamente a todos los consumos u operaciones realizadas a partir de esa fecha, y no a las que fueron realizadas con anterioridad (aunque no hayan sido canceladas en el resumen de la tarjeta de crédito).

Para que sea más sencillo de procesar por los bancos, los gastos hechos en dólares aparecerán limitando el cupo recién el mes siguiente. Es decir, si en septiembre una persona gasta US$75 en bienes y servicios en dólares, en octubre solo podrá comprar US$125 para atesorar. Según anticiparon en el Gobierno, las medidas durarán "hasta que comiencen a entrar dólares al país".

¿Hay límite para los gastos con tarjeta en el exterior?

De lo comunicado por el Banco Central no se desprende que haya un límite en las compras en el exterior, sino únicamente un uso del cupo que se absorbe en los meses siguientes. "Parece extraño que no haya límite, pero hay una real dificultad práctica para establecer este límite de manera generalizada. No es lo mismo quien viaja por turismo que quien debe viajar por motivos laborales o familiares", apuntó Tomás Smudt, economista socio de la consultora Laiún, Fernández Sabella & Smudt.

¿Cómo se gestiona la devolución del 35%?

Los contribuyentes de mayor nivel de ingresos, que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias o a los Bienes Personales, tendrán la percepción del 35% a cuenta de esos impuestos. La imputación se realizará en la declaración jurada anual correspondiente.

Para los contribuyentes que no pagan Ganancias o Bienes Personales, la AFIP creará un régimen para que pueda reclamarse el reintegro de esta percepción.

Según detalló el organismo, cada contribuyente deberá solicitar la devolución de este gravamen una vez finalizado el año calendario en el cual se efectuó la percepción. La devolución será realizada en pesos, con lo cual habrá perdido poder adquisitivo por causa de la inflación.

Existen alternativas para pesificar los pagos

¿Hay excepciones para el recargo del 35%?

Sí. La compra de libros (en cualquier formato), la adquisición de medicamentos y los gastos referidos a prestaciones de salud, el uso de plataformas educativas o software dedicado a ese fin no está alcanzado por la percepción del 35%.

Tampoco deben pagar este recargo los gastos asociados a proyectos de investigación cuando los investigadores se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, provinciales y los municipios y las universidades que integran el sistema universitario argentino.

¿El pago de servicios como Netflix y Spotify afectan el cupo?

"Si el cobro es en dólares, ese consumo será descontado del cupo", resumió esta mañana Pesce. Esto quiere decir que quienes pagan servicios del exterior tales como Netflix, Spotify, iCloud o el almacenamiento de Google, entre otros, tendrán que deducir ese gasto de su cupo si quisieran acceder al mercado para comprar dólares para tenencia.

Sin embargo, existen mecanismos para pesificar esos pagos y evitar el recargo adicional.

Si se usan extensiones de una tarjeta de crédito, ¿quién ve afectado su cupo?

Según confirmó AFIP a este medio, en el caso de que se realicen gastos en dólares desde distintas extensiones de una tarjeta de crédito, todo se le imputa al titular de la cuenta. Por ejemplo, una familia en la que los hijos tienen extensiones de la tarjeta de crédito de su madre y hacen gastos en dólares como descarga de juegos o abono a plataformas, esos gastos aparecerán restados en el cupo de la madre si es que quiere comprar dólares para atesorar.

¿Aumentará el precio de los pasajes internacionales?

Si bien todavía no está del todo claro, se espera que la nueva retención del 35% termine por encarecer los pasajes internacionales, tal como lo hizo antes el impuesto PAIS, del 30%. "Va a convenir comprar pasajes en sitios que los cobren en pesos, ya que el 30% y el 35% se calcula sobre la tarifa aérea (menos de la mitad del costo total de un pasaje, sin impuestos y tasas). En cambio, si se compra en sitio de afuera se calculan sobre el total", apuntó, Julián Gurfinkiel, cofundador Turismocity.

"Podemos prever que esto tendrá un impacto fuerte en el turismo que ya venía siendo afectado negativamente en los últimos años y que la pandemia profundizó", dijo a LA NACION Paula Cristi, gerenta general para Argentina y Uruguay de Despegar.

